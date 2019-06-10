Son dakika haberi: 'Tuvalet fırçası' anlamı nedir? Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan kim?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yarın yapacağı maç için gece saatlerinde bu ülkeye geldi. A Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası Eleme maçı için Keflavik'e gelmesiyle birlikte İzlandalı yetkililer pasaport işkencesi yaptı ve kafilemiz uzun süre bekletildi. Emre Belözoğlu'na yapılan terbiyesizlik işi farklı boyutlara taşırken, tuvalet fırçası skandalı İzlanda basınında geniş yer buldu. A Milli Futbol Takımı'na İzlanda'da pasaport kontrolü ve arama sırasında büyük saygısızlık yapılırken Emre Belözoğlu'nda tuvalet fırçası uzatıldı. Skandal hareket İzlanda basınında bakın nasıl yer aldı. Peki Son dakika haberi: 'Tuvalet fırçası' anlamı nedir? Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan kim?

10.06.2019 10:20 - Son Güncelleme: 10.06.2019 10:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





