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Galatasaray'da yaprak dökümü! 4 isim ayrılıyor

Bu sezon lig ve kupadan zaferle ayrılan Galatasaray'da, yeni sezon öncesi çalışmalar sürüyor. Sözleşmesi biten Eren Derdiyok ile yolları ayıran sarı kırmızılı ekipte, dört futbolcunun daha takımdan gönderileceği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın yollarını ayıracağı o isimler...

10.06.2019 11:22 - Son Güncelleme: 10.06.2019 11:23
Galatasaray'da yaprak dökümü! 4 isim ayrılıyor

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da yeni sezonun kadro çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 4 isim ayrılıyor

Sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transfer harekatını yürütürken, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular gözden geçiriliyor.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 4 isim ayrılıyor

Bu doğrultuda Galatasaray dört isimle yollarını ayıracak.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 4 isim ayrılıyor

İLK YOLCU MUĞDAT
Galatasaray'da yerli futbolcu sayısının az olması nedeniyle takımda kalıp kalmayacağı merakla beklenen Muğdat Çelik hakkında karar verildi.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 4 isim ayrılıyor

Bir sezon önce bedelsiz olarak 1 yıllığına kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcu ile yola devam edilmeyecek.

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