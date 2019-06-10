Galatasaray'da yaprak dökümü! 4 isim ayrılıyor

Bu sezon lig ve kupadan zaferle ayrılan Galatasaray'da, yeni sezon öncesi çalışmalar sürüyor. Sözleşmesi biten Eren Derdiyok ile yolları ayıran sarı kırmızılı ekipte, dört futbolcunun daha takımdan gönderileceği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın yollarını ayıracağı o isimler...

10.06.2019 11:22 - Son Güncelleme: 10.06.2019 11:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





