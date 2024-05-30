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Jose Mourinho Fenerbahçe'yi uçuracak! Transferde hızlı başladı, yıldız futbolcu için talepte bulundu

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe için seçim süreci daha da heyecanlı hale geliyor. Gün yaklaştıkça adaylar da vaatlerini artırıp söylemlerini keskinleştiriyor. Aziz Yıldırım'ın kazanması halinde göreve gelecek olan Jose Mourinho da takım üzerinde çalışmalarını sürdrürüyor. Dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Yıldırım'dan flaş bir talepte bulundu. Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 18:33 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 18:33
Jose Mourinho Fenerbahçe’yi uçuracak! Transferde hızlı başladı, yıldız futbolcu için talepte bulundu 1

Fenerbahçe'de sezon bittikten sonra 1 numaralı gündem seçim. Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki rekabetin galibinin kim olacağı merak konusu.

Jose Mourinho Fenerbahçe’yi uçuracak! Transferde hızlı başladı, yıldız futbolcu için talepte bulundu 2

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada Jose Mourinho ile görüştüğünü açıklayarak hem camiayı şaşırtmış hem de heyecanlandırmıştı.

Jose Mourinho Fenerbahçe’yi uçuracak! Transferde hızlı başladı, yıldız futbolcu için talepte bulundu 3

Yıldırım; 'Jose Mourinho ile yüz yüze 2 saat görüştüm. Menajeriyle arkadaşlar görüşmeye devam edecekler. Basın bir acayip. Biz daha hiç para konuşmadık. Konyaspor maçını izlediğini kendisi söyledi. Bir aday, telefonla konuşmuş. Mevcut başkan, menajer göndermiş. Televizyona baktım, '12 milyon kendisi alacak, 3 milyon da ekibi alacak...' 15 milyon verilir mi? diyor. Sana ne?'

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