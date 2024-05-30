Jose Mourinho Fenerbahçe'yi uçuracak! Transferde hızlı başladı, yıldız futbolcu için talepte bulundu

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada Jose Mourinho ile görüştüğünü açıklayarak hem camiayı şaşırtmış hem de heyecanlandırmıştı.

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Yıldırım; 'Jose Mourinho ile yüz yüze 2 saat görüştüm. Menajeriyle arkadaşlar görüşmeye devam edecekler. Basın bir acayip. Biz daha hiç para konuşmadık. Konyaspor maçını izlediğini kendisi söyledi. Bir aday, telefonla konuşmuş. Mevcut başkan, menajer göndermiş. Televizyona baktım, '12 milyon kendisi alacak, 3 milyon da ekibi alacak...' 15 milyon verilir mi? diyor. Sana ne?'