SON DAKİKA: Güney Kore'den Fenerbahçelileri şoke eden iddia: Min-Jae Kim'in serbest kalma bedeli 9 milyon euro
Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin sezon başında Çin'den transfer ettiği Min-Jae Kim şu ana kadar gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi. Koreli stoper, Attila Szalai ile müthiş uyumuyla Sarı-Lacivertiler'in Süper Lig'in zirvesine çıkmasında başrol oynadı. Ancak Güney Kore'de şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; Min-Jae Kim'inm serbest kalma bedeli 9 milyon euro. Bir başka deyişler 9 milyon euroyu veren Kim'i Fenerbahçe'den koparabilecek.
29.09.2021 11:33
- Son Güncelleme: 29.09.2021 11:59
Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Fenerbahçe'nin Kim'i önümüzdeki yıllarda çok büyük paralara satabileceği konuşulurken, Kore'den şok edici bir iddia geldi.
SERBEST KALMA BEDELİ 9 MİLYON EURO
Ülkede yayın yapan bazı gazeteler ve internet sitelerine göre Min-Jae Kim'in Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmede 9 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.
Ancak Fenerbahçe 9 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ile Koreli yıldızı ikna etti ve imzalar atıldı.