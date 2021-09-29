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SON DAKİKA: Güney Kore'den Fenerbahçelileri şoke eden iddia: Min-Jae Kim'in serbest kalma bedeli 9 milyon euro

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin sezon başında Çin'den transfer ettiği Min-Jae Kim şu ana kadar gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi. Koreli stoper, Attila Szalai ile müthiş uyumuyla Sarı-Lacivertiler'in Süper Lig'in zirvesine çıkmasında başrol oynadı. Ancak Güney Kore'de şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; Min-Jae Kim'inm serbest kalma bedeli 9 milyon euro. Bir başka deyişler 9 milyon euroyu veren Kim'i Fenerbahçe'den koparabilecek.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
29.09.2021 11:33 - Son Güncelleme: 29.09.2021 11:59
SON DAKİKA: Güney Kore’den Fenerbahçelileri şoke eden iddia: Min-Jae Kim’in serbest kalma bedeli 9 milyon euro

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Fenerbahçe'nin Kim'i önümüzdeki yıllarda çok büyük paralara satabileceği konuşulurken, Kore'den şok edici bir iddia geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Güney Kore’den Fenerbahçelileri şoke eden iddia: Min-Jae Kim’in serbest kalma bedeli 9 milyon euro

SERBEST KALMA BEDELİ 9 MİLYON EURO
Ülkede yayın yapan bazı gazeteler ve internet sitelerine göre Min-Jae Kim'in Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmede 9 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.

SON DAKİKA: Güney Kore’den Fenerbahçelileri şoke eden iddia: Min-Jae Kim’in serbest kalma bedeli 9 milyon euro

24 yaşındaki futbolcunun başta Porto ve Tottenham olmak üzere birçok kulüpten teklif almasına rağmen Sarı-Lacivertliler'i tercih etmesinin altında da söz konusu serbest kalma bedelinin yattığı öğne sürülüyor.

SON DAKİKA: Güney Kore’den Fenerbahçelileri şoke eden iddia: Min-Jae Kim’in serbest kalma bedeli 9 milyon euro

İddialara göre Min-Jae Kim ile masaya oturan Porto, genç yıldızın sözleşmesine 45 milyon Euro serbest kalma bedeli yazdırmak isteyince transfer gerçekleşmedi.

SON DAKİKA: Güney Kore’den Fenerbahçelileri şoke eden iddia: Min-Jae Kim’in serbest kalma bedeli 9 milyon euro

Ancak Fenerbahçe 9 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ile Koreli yıldızı ikna etti ve imzalar atıldı.

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