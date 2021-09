Ajax - Beşiktaş maçı sonrası sert sözler: Gecenin rezaleti

Bu işi çok da iyi yapıyorlar. Araştırma ekipleriyle dünyayı tarıyorlar. Kulübün, Hollanda'daki mal varlığı milyar dolarlarla ifade ediliyor. Türkiye'de de kulüplerin yapması gerekenleri Ajax birebir uyguluyor. Maça gelince... Hollanda ekibi maçın hakimiydi ve oyunun her alanını iyi kullandılar. Çok pas yaptılar, ve her atakları bilinçliydi. Ama ilk dakikalarda Batshuayi'nin topu direkten dönmeseydi, ikinci yarıda hakem Kenan'ın golünü verseydi belki de bugün başka şeyler konuşacaktık. Beşiktaş'ta kaleci Ersin dün yediği gollere rağmen çok iyi kurtarışlar yaptı. Genç Serdar, Rıdvan, Can ve sonradan oyuna giren Berkay takımın ayakta kalan isimleriydi. Bu gençler formayı zorlar.