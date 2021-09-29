Ajax - Beşiktaş maçı sonrası sert sözler: Gecenin rezaleti
Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Ajax'a konuk olan Beşiktaş, ilk yarıda yediği gollerle sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Eksikler nedeniyle stoperde bir süre 18 yaşındaki Serdar Saatçi ve Berkay Vardar forma giydi. Karşılaşma sonrası spor yazarları maçı değerlendirirken, hakem Bastien'e ayrı bir parantez açtılar. İşte o yazılar...
SİNAN VARDAR - DAHA YENİ BAŞLIYOR
Ajax bir ekol... Dünyanın bir numaralı proje takımı... En pahalı futbolcusunun yıllık maliyeti 500 bin Euro... Hollanda kulübünün en büyük özelliği yıldız yetiştirip, sivrilen yetenekleri altyapıdan üst yapıya çıkarmak. Ardından da bu futbolcuları Avrupa'nın önde gelen kulüplerine satmak...
Bu işi çok da iyi yapıyorlar. Araştırma ekipleriyle dünyayı tarıyorlar. Kulübün, Hollanda'daki mal varlığı milyar dolarlarla ifade ediliyor. Türkiye'de de kulüplerin yapması gerekenleri Ajax birebir uyguluyor. Maça gelince... Hollanda ekibi maçın hakimiydi ve oyunun her alanını iyi kullandılar. Çok pas yaptılar, ve her atakları bilinçliydi. Ama ilk dakikalarda Batshuayi'nin topu direkten dönmeseydi, ikinci yarıda hakem Kenan'ın golünü verseydi belki de bugün başka şeyler konuşacaktık. Beşiktaş'ta kaleci Ersin dün yediği gollere rağmen çok iyi kurtarışlar yaptı. Genç Serdar, Rıdvan, Can ve sonradan oyuna giren Berkay takımın ayakta kalan isimleriydi. Bu gençler formayı zorlar.
Dikkat ederseniz bu isimlerin üçü altyapımızdan, Can da geleceğe yönelik transfer... Hemen belirteyim; Berkay'la da benim hiçbir akrabalığım yok. Beşiktaş'ı 12 eksikle çıktığı bu maçta çok eleştirmek haksızlık olur. Ama bazı isimler var ki sahada çok sırıtıyor.
Özellikle mücadelenin İkinci yarısında Beşiktaş'ın başa başa yakın bir mücadele etme gayreti alkışa değerdi. Hakem Bastien bal gibi golümüzü iptal etmesi gecenin rezaletiydi. Şampiyonlar Ligi dünyanın en zor futbol turnuvası. Burada yer almak güzel ve her şey daha bitmedi. Daha yeni başlıyor.
TURGAY DEMİR - HER ŞEYE RAĞMEN!
Beşiktaş'ın eksiklerini ad ve soyadlarıyla yazmaya kalksam köşe dolar, o derece… Buna karşılık Ajax tam kadro ve deplasmandasınız… Yedeğin yedeğiyle sahaya çıkan bir Beşiktaş ve ideal onbiriyle sahada olan Hollanda'nın güçlü temsilcisi Ajax. Hollanda futboludur diyerek küçümseyenler olabilir, onlara hatırlatmakta fayda var; Milli Takım altı gol yedi Hollanda'dan, PSV ise Galatasaray'a iki maçta yedi gol attı!.. Üstelik Beşiktaş gibi 10-12 eksikleri de yoktu!