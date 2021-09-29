Galatasaray yıldız isim için harekete geçti! Cimbom'a ABD'li forvet! 18 yaşındaki Ricardo Pepi
Ara transfer döneminde kadrodaki değişimi sürdürmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları başlamış durumda. Özellikle bu sezonki performansı beklentilerin çok altında kalan Mostafa Mohamed ile devre arasında yollarını ayıracağı belirtilen Sarı-Kırmızılılar için ABD'den flaş bir transfer iddiası geldi.
29.09.2021 11:31
- Son Güncelleme: 29.09.2021 11:31
Galatasaray'ın MLS ekibi FC Dallas'ta forma giyen Ricardo Pepi'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öne sürülüyor.
Galatasaray'ın dışında Ajax ve Roma'dan da temsilcilerin aynı maçta Pepi'yi mercek altına aldığı ifade edildi.
1 kez ABD Milli Takımı'nın formasını giyip 1 gol atan Ricardo Pepi geleceğin büyük bir yıldız adayı olarak gösteriliyor.