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Haberler Spor Galatasaray yıldız isim için harekete geçti! Cimbom'a ABD'li forvet! 18 yaşındaki Ricardo Pepi

Galatasaray yıldız isim için harekete geçti! Cimbom'a ABD'li forvet! 18 yaşındaki Ricardo Pepi

Ara transfer döneminde kadrodaki değişimi sürdürmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları başlamış durumda. Özellikle bu sezonki performansı beklentilerin çok altında kalan Mostafa Mohamed ile devre arasında yollarını ayıracağı belirtilen Sarı-Kırmızılılar için ABD'den flaş bir transfer iddiası geldi.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
29.09.2021 11:31 - Son Güncelleme: 29.09.2021 11:31
Galatasaray yıldız isim için harekete geçti! Cimbom’a ABD’li forvet! 18 yaşındaki Ricardo Pepi

Galatasaray'ın MLS ekibi FC Dallas'ta forma giyen Ricardo Pepi'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öne sürülüyor.

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Galatasaray yıldız isim için harekete geçti! Cimbom’a ABD’li forvet! 18 yaşındaki Ricardo Pepi

Sarı-Kırmızılı kulübün scout ekibinin 3 gün önce FC Dallas'ın Vancouver ile oynadığı maçta 18 yaşındaki forveti canlı olarak izlediği belirtiliyor.

Galatasaray yıldız isim için harekete geçti! Cimbom’a ABD’li forvet! 18 yaşındaki Ricardo Pepi

Galatasaray'ın dışında Ajax ve Roma'dan da temsilcilerin aynı maçta Pepi'yi mercek altına aldığı ifade edildi.

Galatasaray yıldız isim için harekete geçti! Cimbom’a ABD’li forvet! 18 yaşındaki Ricardo Pepi

Bu sezon 25 maçta 12 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç forvetin 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray yıldız isim için harekete geçti! Cimbom’a ABD’li forvet! 18 yaşındaki Ricardo Pepi

1 kez ABD Milli Takımı'nın formasını giyip 1 gol atan Ricardo Pepi geleceğin büyük bir yıldız adayı olarak gösteriliyor.

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