Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi İstanbul'a geliyor

Son dakika... Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi, İstanbul'a geliyor! Sarı kırmızılıların, Leipzig kulübünden 1.5 yıllığına kiraladığı Saracchi, yarın İstanbul'da sağlık kontrolünde geçip imzayı atacak. Uruguaylı sol bek böylelikle 4 Ocak 2019 tarihinde başlayacak olan çalışmalara da ilk günden itibaren katılacak.