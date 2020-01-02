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Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi İstanbul'a geliyor

Son dakika haberine göre Galatasaray'ın Leipzig'den kiraladığı Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'nin yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi.

02.01.2020 17:38 - Son Güncelleme: 02.01.2020 17:38
Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi İstanbul'a geliyor

Son dakika... Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi, İstanbul'a geliyor! Sarı kırmızılıların, Leipzig kulübünden 1.5 yıllığına kiraladığı Saracchi, yarın İstanbul'da sağlık kontrolünde geçip imzayı atacak. Uruguaylı sol bek böylelikle 4 Ocak 2019 tarihinde başlayacak olan çalışmalara da ilk günden itibaren katılacak.

Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi İstanbul'a geliyor

MARCELO SARACCHI KİMDİR?
23 Nisan 1998 Uruguay doğumlu sol bek, futbola ülkesinin takımı Danubio'da başladı. Danubio'nun altyapısında gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Saracchi, 2017 Ağustos'unda Arjantin'in köklü ekibi River Plate'in yolunu tuttu.

Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi İstanbul'a geliyor

Burada 1 sezon forma giyen sol bek Avrupa ekiplerinin radarına takıldı. Güçlü bir scout ağı bulunan Liepzig, 2018 Temmuz'unda 12 milyon euro ödeyerek Saracchi'yi kadrosuna kattı.

Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi İstanbul'a geliyor

İlk sezonunda Alman ekibinin formasını 20 kez terleten Marcelo Saracchi 1 asist yaptı.

Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi İstanbul'a geliyor

Bu yıl da Liepzig formasıyla 7 maça çıkan Uruguaylı isim 1 gol ile takımına katkı sağladı.

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