Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi İstanbul'a geliyor
Son dakika haberine göre Galatasaray'ın Leipzig'den kiraladığı Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'nin yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi.
02.01.2020 17:38
- Son Güncelleme: 02.01.2020 17:38
Son dakika... Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi, İstanbul'a geliyor! Sarı kırmızılıların, Leipzig kulübünden 1.5 yıllığına kiraladığı Saracchi, yarın İstanbul'da sağlık kontrolünde geçip imzayı atacak. Uruguaylı sol bek böylelikle 4 Ocak 2019 tarihinde başlayacak olan çalışmalara da ilk günden itibaren katılacak.
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