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Skandal ki ne skandal! Kulüp başkanına büyü yaptılar, domuz başı astılar

Bu bir dünya nereye gidiyor haberi... Futbolcuların adının karıştığı taciz, tecavüz yasak ilişki, dolandırıcılık, vergi kaçırma gibi pek çok skandala alışkınız gibi bu isimlerin başında Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi isimler de var. Ancak bu kez durum diğerlerinden çok daha farklı hatta ağızları açık bırakacak cinsten. Eski başkan ve yönetiminin yeniden göreve gelebilmek adına yeni kulüp başkanına büyü yaptığı iddia edildi. Stada kanlı domuz başı ve kanlı bir bıçak asıldığı ve yapılan büyünün mevcut yönetime başarısızlık getireceğine inanıldığı öne sürüldü.

02.01.2020 15:56 - Son Güncelleme: 02.01.2020 16:28
Skandal ki ne skandal! Kulüp başkanına büyü yaptılar, domuz başı astılar

Paraguay'da ilginç bir büyü olayı yaşandı.

Skandal ki ne skandal! Kulüp başkanına büyü yaptılar, domuz başı astılar

Sportivo Luqueno takımında eski başkan ve yönetiminin yeniden göreve gelebilmek adına yeni kulüp başkanına büyü yaptığı belirtildi.

Skandal ki ne skandal! Kulüp başkanına büyü yaptılar, domuz başı astılar

Sportivo Luqueno'nun stadı Felicano Caceres'e mum ile bıçak saplanmış kanlı domuz kafası bırakıldığı ve yapılan büyünün mevcut yönetime başarısızlık getireceğine inanıldığı öne sürüldü.

Skandal ki ne skandal! Kulüp başkanına büyü yaptılar, domuz başı astılar

"BUNU YAPAN İNSANLAR İÇİN ÜZÜLÜYORUM"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan mevcut kulüp başkanı Celso Caceres, "Bu tür şeyler yapmaları gerçekten çok yazık. Ben sakinim çünkü inançlı bir adamım. Stadın etrafına bıçak, mum ve çivilenmiş domuz kafası koyduklarını öğrendim.

Skandal ki ne skandal! Kulüp başkanına büyü yaptılar, domuz başı astılar

Bunu yapan insanlar için üzülüyorum. Bizler inançlı insanlarız ve bu tür şeyler çok rahatsız edici" dedi.

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