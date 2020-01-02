Skandal ki ne skandal! Kulüp başkanına büyü yaptılar, domuz başı astılar

Bu bir dünya nereye gidiyor haberi... Futbolcuların adının karıştığı taciz, tecavüz yasak ilişki, dolandırıcılık, vergi kaçırma gibi pek çok skandala alışkınız gibi bu isimlerin başında Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi isimler de var. Ancak bu kez durum diğerlerinden çok daha farklı hatta ağızları açık bırakacak cinsten. Eski başkan ve yönetiminin yeniden göreve gelebilmek adına yeni kulüp başkanına büyü yaptığı iddia edildi. Stada kanlı domuz başı ve kanlı bir bıçak asıldığı ve yapılan büyünün mevcut yönetime başarısızlık getireceğine inanıldığı öne sürüldü.

02.01.2020 15:56 - Son Güncelleme: 02.01.2020 16:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





