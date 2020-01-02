Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'de kılıçlar çekildi! Arjantinli yıldızı kim transfer edecek?
Ezeli rakipler Feneberbahçe ve Galatasaray'da Süper Lig'in ilk yarısının kapanışından itibaren transfer çalışmaları başladı. Ara transfer sezonunda Türkiye'den ve dünyadan çeşitli yıldızları kadrosuna katmak için kıyasıya bir rekabet içerisinde olan her iki kulüp de, kadrolarını güçlendirerek hem sezonu şampiyon tamamlamak, hem de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nden gelecek dev geliri cebine koymak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren İstanbul devleri, Arjantin'in gözde yıldızına kancayı atmış durumda... Avrupa transfer piyasasını sarsacak bu önemli harekata dair her şey burada! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'yi masada karşı karşıya getiren o isim ve yaşananların perde arkası...
02.01.2020 19:29
- Son Güncelleme: 02.01.2020 19:29
ONYEKURU GELİYOR
Menajer William D'Avila, Henry Onyekuru'nun Galatasaray'a transferinin detaylara kaldığını açıkladı. Radyospor'a konuşan D'Avila, "Kısa süre içinde kulüplerin bir bilgilendirme yapacağını düşünüyorum. Son detaylar konuşuluyor. Ben transferin gerçekleşmesi adına her şeyin pozitif olduğunu söyleyebilirim" dedi. Onyekuru'nun Galatasaray'da yeniden kendini ispatlamak istediğini anlatan ünlü menajer, "Onyekuru Galatasaray'a dönmek ve iyi bir dönem geçirmek istiyor. Başarılı olmak için çok istekli" diye konuştu.
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