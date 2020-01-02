Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'de kılıçlar çekildi! Arjantinli yıldızı kim transfer edecek?

ONYEKURU GELİYOR

Menajer William D'Avila, Henry Onyekuru'nun Galatasaray'a transferinin detaylara kaldığını açıkladı. Radyospor'a konuşan D'Avila, "Kısa süre içinde kulüplerin bir bilgilendirme yapacağını düşünüyorum. Son detaylar konuşuluyor. Ben transferin gerçekleşmesi adına her şeyin pozitif olduğunu söyleyebilirim" dedi. Onyekuru'nun Galatasaray'da yeniden kendini ispatlamak istediğini anlatan ünlü menajer, "Onyekuru Galatasaray'a dönmek ve iyi bir dönem geçirmek istiyor. Başarılı olmak için çok istekli" diye konuştu.