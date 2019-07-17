Mesut Özil'in son hali ağızları açık bıraktı! Adı sık sık Fenerbahçe ile anılıyordu...
Arsenal forması giyen, transfer sezonunun başından bu yana adı sık sık Fenerbahçe ile anılan ve kısa bir süre önce eşi Amine Gülşe ile hayatını birleştiren Mesut Özil, takımının hazırlık kampına katıldı katılmasına ama olanlar oldu. Arsenal'ın resmi Twitter hesabından yapılan Mesut Özil paylaşımı görenlerin ağzını açık bıraktı. Mesut Özil'in son hali şaşılmayacak gibi değil. Mesut Özil'in son halini görünce çok şaşıracaksınız.
Eşi Işıl Reçber'in de estetik operasyonlardan kaçınmadığı bilinen bir gerçek. Işıl Reçber geçtiğimiz senelerde bir dergiye verdiği röportajda 'Estetiğe karşı değilim, zamanı geldiğinde, ihtiyaç duyarsam, yaptırabilirim. Ama her şeyin dozu olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle 'beni baştan yarat' felsefesine karşıyım. Başka bir insana dönüşmeye çalışmanın, ne kadar güzel bir operasyon olsa dahi hoş görünmediğini düşünüyorum' açıklamasında bulunmuştu.