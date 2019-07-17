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Mesut Özil'in son hali ağızları açık bıraktı! Adı sık sık Fenerbahçe ile anılıyordu...

Arsenal forması giyen, transfer sezonunun başından bu yana adı sık sık Fenerbahçe ile anılan ve kısa bir süre önce eşi Amine Gülşe ile hayatını birleştiren Mesut Özil, takımının hazırlık kampına katıldı katılmasına ama olanlar oldu. Arsenal'ın resmi Twitter hesabından yapılan Mesut Özil paylaşımı görenlerin ağzını açık bıraktı. Mesut Özil'in son hali şaşılmayacak gibi değil. Mesut Özil'in son halini görünce çok şaşıracaksınız.

17.07.2019 10:53 - Son Güncelleme: 17.07.2019 11:08
Mesut Özil'in son hali ağızları açık bıraktı! Adı sık sık Fenerbahçe ile anılıyordu...

Premier League ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil görenleri şoke etti.

Mesut Özil'in son hali ağızları açık bıraktı! Adı sık sık Fenerbahçe ile anılıyordu...

Adı Fenerbahçe ile özdeşleşen, bir dönem Barcelona forması giyen Rüştü Reçber, Türk futbolunun efsaneleri arasında. Öte yandan güzel eşi Işıl Reçber magazin sayfalarında yer buluyor kendine.

Mesut Özil'in son hali ağızları açık bıraktı! Adı sık sık Fenerbahçe ile anılıyordu...

Hem Işıl Reçber hem de Rüştü Reçber'in estetikli halleri olay yaratmıştı geçtiğimiz günlerde.

Mesut Özil'in son hali ağızları açık bıraktı! Adı sık sık Fenerbahçe ile anılıyordu...

Eşi Işıl Reçber'in de estetik operasyonlardan kaçınmadığı bilinen bir gerçek. Işıl Reçber geçtiğimiz senelerde bir dergiye verdiği röportajda 'Estetiğe karşı değilim, zamanı geldiğinde, ihtiyaç duyarsam, yaptırabilirim. Ama her şeyin dozu olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle 'beni baştan yarat' felsefesine karşıyım. Başka bir insana dönüşmeye çalışmanın, ne kadar güzel bir operasyon olsa dahi hoş görünmediğini düşünüyorum' açıklamasında bulunmuştu.

Mesut Özil'in son hali ağızları açık bıraktı! Adı sık sık Fenerbahçe ile anılıyordu...

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Işıl Reçber'in estetiksiz haline ait görüntüler sosyal medyayı salladı. Hem Işıl Reçber'in hem de Rüştü Reçber'in eski görüntüleriyle yeni görüntüsü arasında dudak uçuklatan bir fark bulunuyor.

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