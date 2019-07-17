Mesut Özil'in son hali ağızları açık bıraktı! Adı sık sık Fenerbahçe ile anılıyordu...

Eşi Işıl Reçber'in de estetik operasyonlardan kaçınmadığı bilinen bir gerçek. Işıl Reçber geçtiğimiz senelerde bir dergiye verdiği röportajda 'Estetiğe karşı değilim, zamanı geldiğinde, ihtiyaç duyarsam, yaptırabilirim. Ama her şeyin dozu olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle 'beni baştan yarat' felsefesine karşıyım. Başka bir insana dönüşmeye çalışmanın, ne kadar güzel bir operasyon olsa dahi hoş görünmediğini düşünüyorum' açıklamasında bulunmuştu.