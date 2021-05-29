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SON DAKİKA: Galatasaray'ın hedefinde Villa ve Coulibaly var! Sörloth gibi transfer edilecek

Son dakika haberleri... Galatasaray'da yaklaşan seçim öncesinde mevcut yönetim Fatih Terim'le devam etmemeyi seçse de transfer çalışmalarına devam ediyor. 19 Haziran'daki seçim öncesinde haziran ayında sarı-kırmızılı takımın başında Scott Piri olacak. Gedson Fernandes, Etebo ve Onyekuru gibi kiralık isimlerin takımdan ayrılmasının ardından orta saha ve kanat arayışına geçen Galatasaray, gözünü Güney Amerika'ya çevirdi. Aslan'ın hedefinde Arjantin ekiplerinden Boca Juniors forması giyen Sebastián Villa var. Öte yandan Galatasaray bonservisi Sheffield United'da bulunan Malili genç futbolcu Ismaila Coulibaly'yi Sörloth usulü bir transferle takıma katmak istiyor.

29.05.2021 17:38 - Son Güncelleme: 29.05.2021 17:46
SON DAKİKA: Galatasaray'ın hedefinde Villa ve Coulibaly var! Sörloth gibi transfer edilecek

Süper Lig'i averajla ikinci sırada bitiren Galatasaray'da büyük bir belirsizlik söz konusu. 19 Haziran'da başkanlık seçimine gitmeyi planlayan sarı kırmızılılarda mevcut yönetim çalışmalarını sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Galatasaray'ın hedefinde Villa ve Coulibaly var! Sörloth gibi transfer edilecek

Aslan'da teknik direktör Fatih Terim'in de durumu belirsizliğini koruyor. Mustafa Cengiz, tecrübeli teknik adamla devam etmeyeceğini duyurdu. Terim, haziran ayında sarı kırmızılıların başında olmayacak.

SON DAKİKA: Galatasaray'ın hedefinde Villa ve Coulibaly var! Sörloth gibi transfer edilecek

Takımı yeni teknik direktör belli olana kadar Scott Piri'nin çalıştırması beklenirken, yönetim de transfer çalışmalarına hız verdi.

SON DAKİKA: Galatasaray'ın hedefinde Villa ve Coulibaly var! Sörloth gibi transfer edilecek

Gedson Fernandes, Etebo ve Onyekuru gibi kiralık isimlerin takımdan ayrılmasının ardından orta saha ve kanat arayışına geçen Galatasaray, gözünü Güney Amerika'ya çevirdi.

SON DAKİKA: Galatasaray'ın hedefinde Villa ve Coulibaly var! Sörloth gibi transfer edilecek

Aslan'ın hedefinde Arjantin ekiplerinden Boca Juniors forması giyen Sebastián Villa var. 3 sezondur sarı lacivertli formayı giyen Villa'nın güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro.