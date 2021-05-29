SON DAKİKA: Galatasaray'ın hedefinde Villa ve Coulibaly var! Sörloth gibi transfer edilecek
Son dakika haberleri... Galatasaray'da yaklaşan seçim öncesinde mevcut yönetim Fatih Terim'le devam etmemeyi seçse de transfer çalışmalarına devam ediyor. 19 Haziran'daki seçim öncesinde haziran ayında sarı-kırmızılı takımın başında Scott Piri olacak. Gedson Fernandes, Etebo ve Onyekuru gibi kiralık isimlerin takımdan ayrılmasının ardından orta saha ve kanat arayışına geçen Galatasaray, gözünü Güney Amerika'ya çevirdi. Aslan'ın hedefinde Arjantin ekiplerinden Boca Juniors forması giyen Sebastián Villa var. Öte yandan Galatasaray bonservisi Sheffield United'da bulunan Malili genç futbolcu Ismaila Coulibaly'yi Sörloth usulü bir transferle takıma katmak istiyor.
29.05.2021 17:38
- Son Güncelleme: 29.05.2021 17:46