Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giydi sonra da sırra kadem bastı! Sezer Öztürk'ün son hali akıl alır gibi değil

Futbol sahalarında bir dönem performanslarıyla fırtına estiren, golleri ve asistleriyle öne çıkan yıldızların son halleri görenleri şaşırttı. Efsane isimlerin yıllar içindeki müthiş değişimleri dikkat çekiyor. Onlardan biri de hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş formaları giyen Sezer Öztürk. Sezer Öztürk'ü Türk futbolseverler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Eskişehirspor forması giydiği dönemlerde tanımıştı. Sezer Öztürk'ün son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

29.05.2021 16:27 - Son Güncelleme: 29.05.2021 16:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





