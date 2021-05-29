Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giydi sonra da sırra kadem bastı! Sezer Öztürk'ün son hali akıl alır gibi değil
Futbol sahalarında bir dönem performanslarıyla fırtına estiren, golleri ve asistleriyle öne çıkan yıldızların son halleri görenleri şaşırttı. Efsane isimlerin yıllar içindeki müthiş değişimleri dikkat çekiyor. Onlardan biri de hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş formaları giyen Sezer Öztürk. Sezer Öztürk'ü Türk futbolseverler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Eskişehirspor forması giydiği dönemlerde tanımıştı. Sezer Öztürk'ün son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı.
Eskişehirspor'da yıldızı parlayan, daha sonra Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen Sezer Öztürk'ün son hali görenleri şaşkına çevirdi. Almanya'da hayatını devam ettiren ve boksa başlayan Öztürk'ü görenler tanımakta güçlük çekti. İşte başta Sezer Öztürk olmak üzere futbolcuların yıllar içerisindeki değişimleri.