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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giydi sonra da sırra kadem bastı! Sezer Öztürk'ün son hali akıl alır gibi değil

Futbol sahalarında bir dönem performanslarıyla fırtına estiren, golleri ve asistleriyle öne çıkan yıldızların son halleri görenleri şaşırttı. Efsane isimlerin yıllar içindeki müthiş değişimleri dikkat çekiyor. Onlardan biri de hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş formaları giyen Sezer Öztürk. Sezer Öztürk'ü Türk futbolseverler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Eskişehirspor forması giydiği dönemlerde tanımıştı. Sezer Öztürk'ün son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

29.05.2021 16:27 - Son Güncelleme: 29.05.2021 16:27
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giydi sonra da sırra kadem bastı! Sezer Öztürk'ün son hali akıl alır gibi değil

Eskişehirspor'da yıldızı parlayan, daha sonra Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen Sezer Öztürk'ün son hali görenleri şaşkına çevirdi. Almanya'da hayatını devam ettiren ve boksa başlayan Öztürk'ü görenler tanımakta güçlük çekti. İşte başta Sezer Öztürk olmak üzere futbolcuların yıllar içerisindeki değişimleri.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giydi sonra da sırra kadem bastı! Sezer Öztürk'ün son hali akıl alır gibi değil

Daniel Gabriel Pancu
2002-2006 yılları arasında Beşiktaş'ta forvet oynadı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giydi sonra da sırra kadem bastı! Sezer Öztürk'ün son hali akıl alır gibi değil

Haim Revivo
2000 ile 2003 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturan Revivo daha sonra Ocak 2003'te Galatasaray'a transfer olmuş ve sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda forma giymişti. Süper Lig'de etkili sol ayağı ile sayısız gol ve asiste imzasını koydu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giydi sonra da sırra kadem bastı! Sezer Öztürk'ün son hali akıl alır gibi değil

Adriano Leite Ribeiro
Flamengo'da yetişen Brezilyalı yıldız, özellikle Inter'deki performansı ve attığı gollerle adından söz ettirmişti. Adriano, Parma, Inter ve Fiorentina ve Roma'da da forma giymişti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giydi sonra da sırra kadem bastı! Sezer Öztürk'ün son hali akıl alır gibi değil

Dirk Kuyt
2012 -2015 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.