Son dakika Galatasaray haberleri | Cimbom'dan intikam planı! İrfan Can Kahveci'nin rövanşı için Beşiktaşlı o isme...

Spor Toto Süper Lig'de bir transfer dönemi daha sona erdi. Transfer döneminde de iki ezeli rakip olan Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Son transfer gündemi ise uzun süre konuşulan İrfan Can Kahveci oldu. İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray rövanş için flaş bir hamleye hazırlanmaya başladı. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaşlı isim için harekete geçiyor. İşte detaylar…

05.02.2021 11:22 - Son Güncelleme: 05.02.2021 11:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





