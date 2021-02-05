Bugünkü
Takvim

Son dakika Galatasaray haberleri | Cimbom'dan intikam planı! İrfan Can Kahveci'nin rövanşı için Beşiktaşlı o isme...

Spor Toto Süper Lig'de bir transfer dönemi daha sona erdi. Transfer döneminde de iki ezeli rakip olan Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Son transfer gündemi ise uzun süre konuşulan İrfan Can Kahveci oldu. İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray rövanş için flaş bir hamleye hazırlanmaya başladı. Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaşlı isim için harekete geçiyor. İşte detaylar…

05.02.2021 11:22 - Son Güncelleme: 05.02.2021 11:22
Son dakika Galatasaraya haberleri | Cimbom'dan intikam planı! İrfan Can Kahveci'nin rövanşı için Beşiktaşlı o isme...

Uzun süre gündemi meşgul eden transfer savaşını kaybederek İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray çok flaş bir hamleye hazırlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika Galatasaraya haberleri | Cimbom'dan intikam planı! İrfan Can Kahveci'nin rövanşı için Beşiktaşlı o isme...

Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaşlı Dorukhan Toköz için harekete geçiyor.

Son dakika Galatasaraya haberleri | Cimbom'dan intikam planı! İrfan Can Kahveci'nin rövanşı için Beşiktaşlı o isme...

Beşiktaş'ın yeni sezon teklifini kabul etmeyen genç yıldız yaklaşık 15 gün önce Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ile görüşmüş ve prensipte 'evet' demişti.

Son dakika Galatasaraya haberleri | Cimbom'dan intikam planı! İrfan Can Kahveci'nin rövanşı için Beşiktaşlı o isme...

Ancak Dorukhan'ın Mesut Özil ve İrfan Can transferleri sonrası Sarı-Lacivertliler'in orta alan rotasyonunun fazlasıyla dolması nedeniyle kararından geri adım atabileceği konuşulmaya başlandı.

Son dakika Galatasaraya haberleri | Cimbom'dan intikam planı! İrfan Can Kahveci'nin rövanşı için Beşiktaşlı o isme...

Çünkü Dorukhan gittiği takımda mutlaka ilk 11'de oynamak istiyor. Alınan bilgilere göre bu durumdan haberdar olan Galatasaray, milli futbolcu için düğmeye basma kararı aldı.

Son dakika Galatasaraya haberleri | Cimbom'dan intikam planı! İrfan Can Kahveci'nin rövanşı için Beşiktaşlı o isme...

Orta alana çok istediği İrfan Can takviyesini yapamayan teknik direktör Fatih Terim'in Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan için yönetimden talepte bulunduğu öğrenildi.

Son dakika Galatasaraya haberleri | Cimbom'dan intikam planı! İrfan Can Kahveci'nin rövanşı için Beşiktaşlı o isme...

Sarı-Kırmızılılar'ın milli futbolcu ile kontak kurduğu ve bir görüşme yapıldığı belirlendi. Avrupa'dan da teklifler alan Dorukhan için girişimlere önümüzdeki günlerde hız verilecek.

Cimbom milli futbolcuyu transfer ederek hem takıma çok önemli bir yerli yıldız kazandırmayı hem de İrfan Can'ın rövanşını almak istiyor.