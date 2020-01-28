Son dakika: Galatasaray'a Falcao ve Saracchi'den kötü haber
Son haftalarda yükselen performansıyla ligde üst üste galibiyetler alan Galatasaray'da Konyaspor maçında sakatlık yaşayan Falcao ve Saracchi'nin durumları belli oldu. Sakatlanarak oyundan çıkan her iki futbolcuda da yırtık tespit edildiği ve Kayserispor karşılaşmasında oynamalarının mümkün olmadığı öğrenildi.
28.01.2020 10:00
- Son Güncelleme: 28.01.2020 10:00
Falcao'nun sağ, Saracchi'nin ise sol arka adalesinde yırtık bulunduğu tespit edilirken, bunun ne kadar kötü durumda olduğu bugünkü MR sonuçlarında netlik kazanacak. İki oyuncu da bu hafta Kayseri maçında oynayamayacak.
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