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Son dakika: Galatasaray'a Falcao ve Saracchi'den kötü haber

Son haftalarda yükselen performansıyla ligde üst üste galibiyetler alan Galatasaray'da Konyaspor maçında sakatlık yaşayan Falcao ve Saracchi'nin durumları belli oldu. Sakatlanarak oyundan çıkan her iki futbolcuda da yırtık tespit edildiği ve Kayserispor karşılaşmasında oynamalarının mümkün olmadığı öğrenildi.

28.01.2020 10:00 - Son Güncelleme: 28.01.2020 10:00
Son dakika: Galatasaray'a Falcao ve Saracchi'den kötü haber

Falcao'nun sağ, Saracchi'nin ise sol arka adalesinde yırtık bulunduğu tespit edilirken, bunun ne kadar kötü durumda olduğu bugünkü MR sonuçlarında netlik kazanacak. İki oyuncu da bu hafta Kayseri maçında oynayamayacak.

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Son dakika: Galatasaray'a Falcao ve Saracchi'den kötü haber

Konyaspor deplasmanında iyi futboluyla ümit veren üç puana üç golle erişen Galatasaray, iki yıldız ismini birden kaybetti. Karşılaşmayı tamamlayamadan ayrılan Falcao ile Saracchi'nin arka adalesinde yırtık bulunduğu ortaya çıktı. Bu durum sarı-kırmızılıların morallerini alt üst etti.

Son dakika: Galatasaray'a Falcao ve Saracchi'den kötü haber

Kolombiyalı futbolcu, 57. dakikada attığı bir depar sonrasında sağ arka adalesinden sakatlanmış, sağlık ekibinin tavsiyesiyle kendini zorlamadan kenara alınmıştı. Falcao bilindiği gibi sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında uzun süre takımdan uzak kalmıştı.

Son dakika: Galatasaray'a Falcao ve Saracchi'den kötü haber

Milliyet'in haberine göre Cim-Bom'a yeni katılan ve takıma uyum sağlamaya çalışan Saracchi de, sol kanattan attığı bir depar sonrasında kendini yerde buldu. O da oyundan alındı. Uruguaylı sol bekin de sol arka adalesinde yırtık olduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Galatasaray'a Falcao ve Saracchi'den kötü haber

Tıbbi olarak bugünü beklemeleri gereken iki futbolcunun da MR'ı bugün çekilecek. Böylece sarı-kırmızılı oyuncuların takımdan ne kadar uzak kalacakları da netleşecek. Ancak bu hafta sonu oynanacak Kayserispor karşılaşmasında forma giymeleri mümkün görünmüyor.

Son dakika: Galatasaray'a Falcao ve Saracchi'den kötü haber

Havanın soğuk olması ve Fatih Terim'in skordan dolayı futbolcuları riske atmamasının, yaşanılan sakatlıkların daha ağır seviyeye ulaşmasını engellediği belirtildi. Bundan dolayı Falcao ile Saracchi, en kısa sürede takıma katılmış olacak.

Son dakika: Galatasaray'a Falcao ve Saracchi'den kötü haber
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