Son dakika: Galatasaray'a Falcao ve Saracchi'den kötü haber

Milliyet'in haberine göre Cim-Bom'a yeni katılan ve takıma uyum sağlamaya çalışan Saracchi de, sol kanattan attığı bir depar sonrasında kendini yerde buldu. O da oyundan alındı. Uruguaylı sol bekin de sol arka adalesinde yırtık olduğu ortaya çıktı.