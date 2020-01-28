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Dev kampanya başladı! NBA'in logosu Kobe Bryant mı olacak?

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın ardından spor kamuoyu birbiri ardından mesaj yayınlarken, ABD'de de NBA'in logosunun Kobe Bryant ile değiştirilmesi için kampanya başlatıldı. Birçok NBA yıldızı da birbiri ardına başlatılan kampanyaya destek verdi.

28.01.2020 11:59 - Son Güncelleme: 28.01.2020 11:59
Dev kampanya başladı! NBA'in logosu Kobe Bryant mı olacak?

41 yaşında helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın NBA'in yeni logosu olması için çalışmalar başladı.

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Dev kampanya başladı! NBA'in logosu Kobe Bryant mı olacak?

'NBA logosu Kobe olarak değişsin' diye imza kampanyası başlatılırken kısa süre içinde bir buçuk milyon imza toplandı.

Dev kampanya başladı! NBA'in logosu Kobe Bryant mı olacak?

Basketbolseverler, NBA'in yeni logosunun Kobe Bryant olması için imza kampanyası başlattı. Halihazırda NBA logosunda bir başka Lakers efsanesi Jerry West bulunuyor.

Dev kampanya başladı! NBA'in logosu Kobe Bryant mı olacak?

West, 2017 yılında yaptığı bir açıklamada logonun değişmesini istediğini belirtmişti.

Dev kampanya başladı! NBA'in logosu Kobe Bryant mı olacak?

Kobe Bryant'ın ölümünün ardından ilk olarak Utah Jazz'in yıldız ismi Donovan Mitchell, tweet atmış ve 'Lütfen NBA! Logo, Kobe Bryant olarak değişsin' paylaşımında bulundu.

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