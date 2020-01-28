Dev kampanya başladı! NBA'in logosu Kobe Bryant mı olacak?

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın ardından spor kamuoyu birbiri ardından mesaj yayınlarken, ABD'de de NBA'in logosunun Kobe Bryant ile değiştirilmesi için kampanya başlatıldı. Birçok NBA yıldızı da birbiri ardına başlatılan kampanyaya destek verdi.

28.01.2020 11:59 - Son Güncelleme: 28.01.2020 11:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





