Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'a İtalya'dan müjdeli haber! Transfer resmen açıklandı

Geçtiğimiz hafta Cimbom, gözdesi Mert Çetin için bir kez daha Roma'nın kapısını çalmıştı. Hem kaliteli hem de yerli bir stoper bulmanın zor olduğu şu günlerde 23 yaşındaki futbolcuyu ısrarla isteyen Cimbom, 1.5 yıllık kiralama teklifini 6 aya çevirmişti.