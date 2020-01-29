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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe sol bek sorununu çözdü! Takasla geliyor

Transfer döneminin bitmesine artık sayılı saatler kaldı. TFF'nin limit kararı nedeniyle transfer çalışmalarında eli kolu bağlanan, kadrosuna kattığı Falette'ye bile henüz lisans çıkaramayan Fenerbahçe sol bek krizini çözdü. Milan'ın yıldızı Rodriguez ile prensip anlaşmasına varan ama resmi imzayı henüz attıramayan sarı-lacivertli ekip sol bek için rotayı Süper Lig'in yıldızına çevirdi. Fenerbahçe transfer operasyonunda takas formülünü kullanacak. İşte transfer detayları...

29.01.2020 10:57 - Son Güncelleme: 29.01.2020 10:57
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe sol bek sorununu çözdü! Takasla geliyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında, Kadıköy'de Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelmiş ve taraftarı önünde aldığı 2-0'lık galibiyetle şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu bir kez daha ispatlamıştı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe sol bek sorununu çözdü! Takasla geliyor

Kadıköy'de alınan galibiyetin ardından Sivasspor'un evinde yaşadığı puan kaybı, sarı lacivertlileri iyiden iyiye havaya sokarken, rota bu kez eksik ve yetersiz olarak görülen yerlere çevrildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe sol bek sorununu çözdü! Takasla geliyor

Hasan Ali Kaldırım'ın yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrasında bu bölgede Nabil Dirar'ı değerlendiren Ersun Yanal, ligin gelecek haftalarında sorun yaşamamak adına 'gerçek mevki sol bek' olan birinin mutlaka alınması gerektiğini yönetime iletti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe sol bek sorununu çözdü! Takasla geliyor

Uzun süredir İtalya Serie A devi Milan ile görüşen ve Şili'li sol bek oyuncusu Ricardo Rodriguez ile prensipte anlaşan Fenerbahçe, TFF ile mali anlamda uzlaşılamaması nedeniyle oyuncuya resmi imzayı attıramamıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe sol bek sorununu çözdü! Takasla geliyor

RODRIGUEZ ELDEN KAÇIYOR
Öte yandan sarı lacivertlilerin prensipte anlaştığı yıldız futbolcu, daha fazla Fenerbahçe'yi beklemeyerek Serie A ekibi Napoli ile görüşmelere başladı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'de ibre bir başka sol bek oyuncusuna döndü.

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