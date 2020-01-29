Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe sol bek sorununu çözdü! Takasla geliyor
Transfer döneminin bitmesine artık sayılı saatler kaldı. TFF'nin limit kararı nedeniyle transfer çalışmalarında eli kolu bağlanan, kadrosuna kattığı Falette'ye bile henüz lisans çıkaramayan Fenerbahçe sol bek krizini çözdü. Milan'ın yıldızı Rodriguez ile prensip anlaşmasına varan ama resmi imzayı henüz attıramayan sarı-lacivertli ekip sol bek için rotayı Süper Lig'in yıldızına çevirdi. Fenerbahçe transfer operasyonunda takas formülünü kullanacak. İşte transfer detayları...
29.01.2020 10:57
- Son Güncelleme: 29.01.2020 10:57
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında, Kadıköy'de Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelmiş ve taraftarı önünde aldığı 2-0'lık galibiyetle şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu bir kez daha ispatlamıştı.
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