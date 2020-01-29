Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe sol bek sorununu çözdü! Takasla geliyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında, Kadıköy'de Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelmiş ve taraftarı önünde aldığı 2-0'lık galibiyetle şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu bir kez daha ispatlamıştı.