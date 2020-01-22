Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaraylı futbolcuya Brezilya'dan sürpriz talip
Süper Lig'de üst üste aldığı Antalyaspor ve Denizlispor galibiyetleri ile zirve mücadelesine tutunan Galatasaray'da transfer gündemi sıcaklığını koruyor. Onyekuru, Saracchi ve Sekidika ile kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, Babel'i de Ajax'a kiralamıştı. Yabancı sınırını azaltmak için çalışmalar devam ederken Galatasaray'ın yıldızına Brezilya'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...
22.01.2020 09:24
- Son Güncelleme: 22.01.2020 09:24
Süper Lig'in ikinci yarısına üç puanla başlayan Galatasaray'da, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Şimdiye kadar Onyekuru, Saracchi ve Sekidika olmak üzere üç isimle sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda gidecek isimler de merakla bekleniyor.
Finansal durumlardan dolayı oyuncu satışı sonrası kadrosuna yeni oyuncular katabilecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takımdan gönderilmesini istediği isimlerden birine sürpriz bir talip çıktı...
Fotomaç'ın Brezilya basınından Torcedores.com'dan derlediği habere göre sağ bek arayışında olan Flamengo'ya menajerler aracılığı ile Galatasaraylı Mariano ve Beşiktaşlı Douglas önerildi.
Bu isimlerden özellikle Mariano'nun, Brezilya ekibinin yöneticilerini oldukça heyecanlandırdığı ifade edilirken, önümüzdeki günlerde bir toplantı gerçekleştirileceği ve teknik direktör Jorge Jesus'un son kararı sonrası transferin netleşeceği bildirildi.
Haberde ayrıca 33 yaşındaki sarı-kırmızılı futbolcunun da Brezilya'ya dönmek istediğinin altı çizildi.