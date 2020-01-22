'Atatürk “Sporcunun ahlaklısını” severdi. Ya siz, Nihat Efendi?' Hıncal Uluç bombaladı

Önce Ali Koç adlı (MHK Başkanı ile büyük ticari anlaşmaları ve ilişkileri olan, büyük reklam gücüne sahip) iş adamı, elinde kocaman bir Fenerbahçe fotoğrafı ile bu Nihat Efendi'yi ziyaret etti. Gazeteler ve TV'lerde ana haber olarak sunulan bu ziyaret, açık seçik bir gövde gösterisi oldu. Amaç zaten Fenerli basını iyice sindirmek, hakemlere de "Bakın ve anlayın" demekti.

Bay Koç, sonuçlardan yeterince memnun kalmadı. Bir toplantı daha yapmak istedi, Federasyon ve MHK Başkanlarıyla.. Ama bu defa da alayı vala ve ardında basın ordusu ile gidemezdi. Arka arkaya iki ziyaret fazla olurdu. Bu ikinci toplantı gizli kalmalıydı.