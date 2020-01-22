'Atatürk “Sporcunun ahlaklısını” severdi. Ya siz, Nihat Efendi?' Hıncal Uluç bombaladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç'in Gaziantep FK maçında 'bilinçli sarı kart görmesi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Yaşanan bu gelişme sonrası usta spor yazarı Hıncal Uluç, hem Vedat Muriç'i hem de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in 'Zorlu' buluşmasını köşesine taşıdı. Hıncal Uluç'un sözleri çok konuşulacak cinsten.
İşte Hıncal Uluç'un 'Atatürk "Sporcunun ahlaklısını" severdi. Ya siz, Nihat Efendi?' başlıklı yazısı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürütmekle görevli olduğu Futbol Disiplin Yasası'nın 37'inci maddesinin amir hükmüne rağmen, Nihat Özdemir nam "Zorlu Oyuncağı" kişinin güya başkanlık ettiği Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerli Vedat Muriqi'i Ceza Kurulu'na sevke cesaret edemedi. Daha doğrusu sevk için "Zorlu" patronundan izin alamadı.
Yahu sen sevk et de, Ceza Kurulu'n beraat ettirsin. Onu bile yapamadı, Emir Kulu..
Önce Ali Koç adlı (MHK Başkanı ile büyük ticari anlaşmaları ve ilişkileri olan, büyük reklam gücüne sahip) iş adamı, elinde kocaman bir Fenerbahçe fotoğrafı ile bu Nihat Efendi'yi ziyaret etti. Gazeteler ve TV'lerde ana haber olarak sunulan bu ziyaret, açık seçik bir gövde gösterisi oldu. Amaç zaten Fenerli basını iyice sindirmek, hakemlere de "Bakın ve anlayın" demekti.
Bay Koç, sonuçlardan yeterince memnun kalmadı. Bir toplantı daha yapmak istedi, Federasyon ve MHK Başkanlarıyla.. Ama bu defa da alayı vala ve ardında basın ordusu ile gidemezdi. Arka arkaya iki ziyaret fazla olurdu. Bu ikinci toplantı gizli kalmalıydı.
'AHLAKİ VE MEŞRU OLSAYDI...'
Nihat Efendi'ye "MHK Başkanı'nı da çağır. Zorlu'daki iş yerinde gizlice görüşelim" dedi. Emri olurdu tabii.. 5 Aralık'ta üçlü toplandı. Bu toplantı hakkında ne federasyonun, ne de Fenerbahçe'nin resmi sitelerinde kelime yayınlanmadı. 11 Aralık'ta, Erman Toroğlu, kamuoyundan gizlenen bu toplantıyı Sabah'taki köşesinde açıkladı. Nihat Efendi ve MHK Başkanı Zekeriya Alp, herkesi aptal yerine koydular ve "Gizli toplantı da Zorlu'da mı olur" dediler. İstanbul'da herkesin gittiği, hep kalabalık Zorlu'da Ali Koç'u, ya da Alp'i görenler neden şüpheleneceklerdi ki?. Bin tane dükkan, yeme, içme, oturma yeri orası..
Toplantı meşru, toplantı ahlaki olsaydı, Federasyon da, Fener de öncesi ve sonrasında açıklama yapmaz mıydı?.