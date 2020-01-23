Beşiktaş'ın kupa kabusu sonrası rota Sergen Yalçın! 36 milyon detayı....
Beşiktaş'a kupada soğuk duş! Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup olarak turnuvaya son 16 turunda veda etti. Bu sonuçlar siyah-beyazlılar oynadığı son 8 maçın 7'sini kaybetmiş oldu. Maç sırasında Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın 'Böyle bir takım görmedim' dediği görüntüleri tartışılıyor. Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılması halinde yerine gelecek isim kulislerde konuşulmaya başlandı. İşte detaylar...
Süper Lig'in ikinci yarısına Demir Grup Sivasspor mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da adeta kabusu yaşadı. Son 16 turu ilk maçında 3-2 mağlup olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a rövanşta yine 3-2'lik skorla yenilen siyah-beyazlı takımda teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepkiler yükseliyor.
Maç sonrası yaptığı açıklamada taraftarların haklı olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, "Maç bitti, şu anda her şey sıcak. Tesise geçeceğim, oyun, oyuncu, neler yapılacak... Belki yönetim toplantı yapmak isteyecek, belki biz isteyeceğiz. Beşiktaş geçen sezon da cezadan dolayı kupada yoktu. Geçen sezon da yine ligin son 6 haftasına girildiğinde 11 puan gerideydi. Belki doğru bir kıyaslama değil ama ikinci yarı başlarken yaşanan sorunlar var. Şu anda ne söylesem gerçekçi olmayacak. İyi gitmeyen, üzüntü verici bir durum var" demişti.