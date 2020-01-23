Beşiktaş'ın kupa kabusu sonrası rota Sergen Yalçın! 36 milyon detayı....

Maç sonrası yaptığı açıklamada taraftarların haklı olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, "Maç bitti, şu anda her şey sıcak. Tesise geçeceğim, oyun, oyuncu, neler yapılacak... Belki yönetim toplantı yapmak isteyecek, belki biz isteyeceğiz. Beşiktaş geçen sezon da cezadan dolayı kupada yoktu. Geçen sezon da yine ligin son 6 haftasına girildiğinde 11 puan gerideydi. Belki doğru bir kıyaslama değil ama ikinci yarı başlarken yaşanan sorunlar var. Şu anda ne söylesem gerçekçi olmayacak. İyi gitmeyen, üzüntü verici bir durum var" demişti.