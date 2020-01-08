Fenerbahçe'ye İngiliz sol bek! Manchester United'ın eski yıldızı imzaya geliyor | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Hasan Ali Kaldırım'ın son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sol bekte sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu bölge için yürüttüğü transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda birçok isimle temas kuran sarı-lacivertli yönetim son olarak Manchester United'ın eski yıldızını gündeme aldı. İşte Fenerbahçe'nin gündeminde olan İngiliz sol bek ve yaşanan gelişmeler...

08.01.2020 10:51 - Son Güncelleme: 08.01.2020 10:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





