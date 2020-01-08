Fenerbahçe'ye İngiliz sol bek! Manchester United'ın eski yıldızı imzaya geliyor | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Hasan Ali Kaldırım'ın son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sol bekte sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu bölge için yürüttüğü transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda birçok isimle temas kuran sarı-lacivertli yönetim son olarak Manchester United'ın eski yıldızını gündeme aldı. İşte Fenerbahçe'nin gündeminde olan İngiliz sol bek ve yaşanan gelişmeler...
08.01.2020 10:51
- Son Güncelleme: 08.01.2020 10:51
Fenerbahçe'de ara transfer sezonu için çalışmalar son sürat devam ediyor... Sarı lacivertliler, 17 haftalık periyodu maç maç analiz etti ve eksik olan bölgeleri belirledi...
Hasan Ali Kaldırım'ın Bayern Münih maçında yaşadığı ağır sakatlığın ardından uzun süre sahalara dönemeyişi, mevcut bölgede bir çok ismin değerlendirilmesine sebep olmuştu.
Yanal, öncelikle bu bölge için Nabil Dirar'ı tercih etmişti. Dirar, sol bek pozisyonunda asist ve gollerle buluşsa da, ters kanatta olmasından dolayı defansif zaafları takımına zaman zaman pahalıya mal olmuştu.
Aynı bölgede Isla'yı da değerlendiren tecrübeli teknik direktör, Dirar'da yaşadığı sorununun benzerine şahit oldu ve Şilili oyuncunun bu bölge için uygun olmayacağını düşündü.
Ara transfer sezonu öncesinde yönetime bu bölge için "Mutalak takviye yapılması gerekiyor" mesajı veren Ersun Yanal, geniş listesini de iletti...