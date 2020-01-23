Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim talimatı verdi! Galatasaray stoperi İtalya'da buldu

Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Fatih Terim, Denizlispor maçı sonrasında defansa takviye yapmak istediklerini açık açık ifade ederken yönetime, bir süredir yakından takip ettiği ve sezon başında Lazio'ya transfer olan Denis Vavro'nun ismini verdiği bildirildi. Bu talep üzerine Galatasaray'ın 23 yaşındaki Slovak defans için nabız yokladığı ifade edildi.