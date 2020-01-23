Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim talimatı verdi! Galatasaray stoperi İtalya'da buldu
Luyindama'nın sakatlanmasının ardından defans bölgesinde elinde sadece Ryan Donk, Marcao ve Ahmet Çalık alternatifleri kalan Fatih Terim, uzun süredir takip ettiği Slovak stoperin kiralanması için yönetime rapor sundu. Terim'in istemesi üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yönetimin transferi bitirmek ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
23.01.2020 13:34
- Son Güncelleme: 23.01.2020 13:34
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ara transfer döneminin bitmesine günler kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fatih Terim'in Kopenhag'dan bu yana takip ettiği Slovak stoperin, kiralanması için yönetime rapor verdiği öğrenildi. Görüşmeler başlarken transferin bitme ihtimali yüksek görülüyor. İşte transfere dair tüm detaylar...
Galatasaray'da stoper adayları her geçen gün artıyor. Aleksandar Dragovic'in ardından Cimbom'un Lazio'da oynayan Denis Vavro'yu da listesine dahil ettiği öğrenildi.
Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Fatih Terim, Denizlispor maçı sonrasında defansa takviye yapmak istediklerini açık açık ifade ederken yönetime, bir süredir yakından takip ettiği ve sezon başında Lazio'ya transfer olan Denis Vavro'nun ismini verdiği bildirildi. Bu talep üzerine Galatasaray'ın 23 yaşındaki Slovak defans için nabız yokladığı ifade edildi.
INZAGHI'DEN TRANSFERE ONAY ÇIKTI
Yaz ayı transfer döneminde Kopenhag'dan 10.5 milyon euro'ya transfer edilmesine rağmen Serie A'da sadece 3 maçta şans bulabilen Vavro, sürekli forma giyebileceği bir takımda oynamak istiyor.
Simone İnzaghi'nin de tecrübe kazanması için bu ayrılığa onay verebileceği kaydedildi. Galatasaray'ın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak istediği ve görüşmelerin olumlu bir şekilde sürdüğü gelen bilgiler arasında...
SLOVAK KULESİ
2 yılda değerini 10 milyon euro'ya çıkaran Vavro, 1.93'lik boyu ile dikkat çekiyor. Kariyeri boyunca 205 maçta forma giyerken defansta oynamasına karşın 16 gol atıp, 3 de asist yaptı. Skorer yanıyla da beğeni topladı.
SKRTEL'E BENZİYOR
9 kez Slovakya Milli Takım forması giymeyi başaran 23 yaşındaki Denis Vavro, Lazio'da bu sezon toplam 9 maçta görev alabildi. Genç oyuncunun stili ve tarzı şu an Başakşehir forması giyen Martin Skrtel'e benzetiliyor.