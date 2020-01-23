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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Victor Moses Inter'li takım arkadaşlarıyla buluştu

Geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan Nijeryalı futbolcu Victor Moses, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldı. Yeni takımı Inter ile sözleşme imzalamak üzere İtalya'ya giden yıldız isim burada yeni takım arkadaşlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.

23.01.2020 12:41 - Son Güncelleme: 23.01.2020 12:51
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Victor Moses Inter'li takım arkadaşlarıyla buluştu

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in sezon sonuna kadar kiraladığı Victor Moses, yeni takım arkadaşlarıyla akşam yemeğinde buluştu.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Victor Moses Inter'li takım arkadaşlarıyla buluştu

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan ve Chelsea tarafından Inter'e kiralanan başarılı futbolcu, İtalyan temsilcisiyle dün sözleşme imzalamıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Victor Moses Inter'li takım arkadaşlarıyla buluştu

Kontratında 12 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunması beklenen Nijeryalı futbolcunun transferinin gün içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Victor Moses Inter'li takım arkadaşlarıyla buluştu

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon yalnızca 6 lig maçında forma giyebildi ve takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağlayabildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Victor Moses Inter'li takım arkadaşlarıyla buluştu
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Victor Moses Inter'li takım arkadaşlarıyla buluştu
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Victor Moses Inter'li takım arkadaşlarıyla buluştu
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