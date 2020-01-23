Son dakika Fenerbahçe haberleri | Victor Moses Inter'li takım arkadaşlarıyla buluştu

Geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan Nijeryalı futbolcu Victor Moses, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldı. Yeni takımı Inter ile sözleşme imzalamak üzere İtalya'ya giden yıldız isim burada yeni takım arkadaşlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.

23.01.2020 12:41 - Son Güncelleme: 23.01.2020 12:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





