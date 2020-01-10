Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim aradığı stoperi İspanya'da buldu

Transfer sezonunun en hızlı ekiplerinden olan Galatasaray'da harekat sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in sürekli olarak ocak ayı transfer dönemini işaret etmesinin ardından Galatasaray'ın yapacağı transferler merak konusu olmuştu. İlk olarak Onyekuru ve Saracchi'yi kadroya katan sarı-kırmızılılarda dün de Sekidika transferi resmen açıklandı. Stopere de takviye isteyen Terim'in talebi doğrultusunda çalışma yürüten Galatasaray yönetimi aranılan ismi İspanya'da buldu. İşte o detaylar...

10.01.2020 10:13 - Son Güncelleme: 10.01.2020 10:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





