Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim aradığı stoperi İspanya'da buldu
Transfer sezonunun en hızlı ekiplerinden olan Galatasaray'da harekat sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in sürekli olarak ocak ayı transfer dönemini işaret etmesinin ardından Galatasaray'ın yapacağı transferler merak konusu olmuştu. İlk olarak Onyekuru ve Saracchi'yi kadroya katan sarı-kırmızılılarda dün de Sekidika transferi resmen açıklandı. Stopere de takviye isteyen Terim'in talebi doğrultusunda çalışma yürüten Galatasaray yönetimi aranılan ismi İspanya'da buldu. İşte o detaylar...
10.01.2020 10:13
- Son Güncelleme: 10.01.2020 10:13
Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de beklenileni veremedi.
İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.
Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.
Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.