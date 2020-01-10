Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızları sınıfta kaldı! Sosyal medya onları konuştu

Futbolcular şu 'tarz' işini bir türlü çözemiyor desek yeridir... Fenerbahçe ara transfer döneminde Simon Falette'i kadrosuna kattı. Transferi konusunda pek çok tartışma yaşansa da, Simon Falette'nin ikinci yarı Fenerbahçe'ye neler katacağı merak ediliyor. Öte yandan Simon Falette'in imza töreninde her şeyden daha çok dikkat çeken bir detay vardı. O da pantolonu. Sosyal medya kullanıcıları Simon Falette'in tarzını diline doladı. Sadece o mu? Tabi ki değil. Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao ise giydiği gömlek ile çok konuşuldu. Radamel Falcao'yu diline dolayanlar arasında takım arkadaşı Uruguaylı Fernando Muslera da var. İşte futbolcuların ağızları açık bırakan, birbirinden ilginç tarzları.

10.01.2020 11:36 - Son Güncelleme: 10.01.2020 11:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





