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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızları sınıfta kaldı! Sosyal medya onları konuştu

Futbolcular şu 'tarz' işini bir türlü çözemiyor desek yeridir... Fenerbahçe ara transfer döneminde Simon Falette'i kadrosuna kattı. Transferi konusunda pek çok tartışma yaşansa da, Simon Falette'nin ikinci yarı Fenerbahçe'ye neler katacağı merak ediliyor. Öte yandan Simon Falette'in imza töreninde her şeyden daha çok dikkat çeken bir detay vardı. O da pantolonu. Sosyal medya kullanıcıları Simon Falette'in tarzını diline doladı. Sadece o mu? Tabi ki değil. Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao ise giydiği gömlek ile çok konuşuldu. Radamel Falcao'yu diline dolayanlar arasında takım arkadaşı Uruguaylı Fernando Muslera da var. İşte futbolcuların ağızları açık bırakan, birbirinden ilginç tarzları.

10.01.2020 11:36 - Son Güncelleme: 10.01.2020 11:52
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızları sınıfta kaldı! Sosyal medya onları konuştu

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN YILDIZLARI SINIFTA KALDI

Fenerbahçe ara transfer döneminde Simon Falette'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızları sınıfta kaldı! Sosyal medya onları konuştu

Simon Falette'in imza töreninde giydiği bu pantolon ise sosyal medyanın diline dolandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızları sınıfta kaldı! Sosyal medya onları konuştu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızları sınıfta kaldı! Sosyal medya onları konuştu

Fenerbahçeli futbolcuların bir dönem tarz konusunda Falette'ten daha kötü oldukları kesin.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızları sınıfta kaldı! Sosyal medya onları konuştu

Fenerbahçe

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