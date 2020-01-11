Galatasaray'ın yeni transferi geldiği gibi gidiyor! Flaş karar...
Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de bekleneni veremedi. Ara transfer döneminde takviyeler yapan Galatasaray'da ikinci devre için hedefler büyük. Bu kapsamdan sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Yabancı kontejanı dolu olan Galatasaray'da yeni transfer geldiği gibi gönderilebilir... İşte Galatasaray son dakika transfer haberleri...
11.01.2020 10:30
- Son Güncelleme: 11.01.2020 10:35
Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de bekleneni veremedi. İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı.
Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Ocak'ta yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.
Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.
Devre arasında takımı yenilemek isteyen Galatasaray'la ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.