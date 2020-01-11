Galatasaray'ın yeni transferi geldiği gibi gidiyor! Flaş karar...

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de bekleneni veremedi. Ara transfer döneminde takviyeler yapan Galatasaray'da ikinci devre için hedefler büyük. Bu kapsamdan sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Yabancı kontejanı dolu olan Galatasaray'da yeni transfer geldiği gibi gönderilebilir... İşte Galatasaray son dakika transfer haberleri...

11.01.2020 10:30 - Son Güncelleme: 11.01.2020 10:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





