Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Cimbom'un yeni hedefi Adam Karabec! Çek basınından bomba iddia

Son dakika transfer haberleri... Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Zalgiris ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Transfer sezonunda birbirinden ünlü yıldızlara imza attıran Sarı-Kırmızılılar yeni bir hamle daha yaptı. İşte ayrıntılar...
KAAN AYHAN İLE STARTI VERDİ
Galatasaray, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte önemli isimleri kadrosuna kattı. Sezonun sona ermesinden sonra Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ın bonservisini alan Cimbom ardından yıldız transferleri tek ek İstanbul'a indirdi.
ANGELINO İLE GÜÇLENDİLER
Sarı-Kırmızılılar ilk olarak Alman ekibi Leipzig'de forma giyen İspanyol sol kanat oyuncusu Angelino'yu renklerine bağladı. 26 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu da Galatasaray'ın elinde bulunuyor. Angelino ile sol kanadını güçlendiren Aslan, ezeli rakibi Beşiktaş'ın elinden Halil Dervişoğlu'nu kaptı. Milli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.
HALİL İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME
Milli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklayan Galatasaray; oyuncuya gelecek sezon 20 milyon lira ödeyeceğini, sonraki sezonlarda TÜİK'in açıklayacağı TEFE-TÜFE oranında artış yapılacağını kaydetti.