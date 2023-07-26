Onur Koçhan Spor Galerileri

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Cimbom'un yeni hedefi Adam Karabec! Çek basınından bomba iddia

Son dakika transfer haberleri... Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Zalgiris ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Transfer sezonunda birbirinden ünlü yıldızlara imza attıran Sarı-Kırmızılılar yeni bir hamle daha yaptı. İşte ayrıntılar...