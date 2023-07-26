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Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Cimbom'un yeni hedefi Adam Karabec! Çek basınından bomba iddia

Son dakika transfer haberleri... Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Zalgiris ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Transfer sezonunda birbirinden ünlü yıldızlara imza attıran Sarı-Kırmızılılar yeni bir hamle daha yaptı. İşte ayrıntılar...

Onur Koçhan Onur Koçhan takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 12:54 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 12:54
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Cimbom’un yeni hedefi Adam Karabec! Çek basınından bomba iddia 1

KAAN AYHAN İLE STARTI VERDİ

Galatasaray, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte önemli isimleri kadrosuna kattı. Sezonun sona ermesinden sonra Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ın bonservisini alan Cimbom ardından yıldız transferleri tek ek İstanbul'a indirdi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Cimbom’un yeni hedefi Adam Karabec! Çek basınından bomba iddia 2

ANGELINO İLE GÜÇLENDİLER

Sarı-Kırmızılılar ilk olarak Alman ekibi Leipzig'de forma giyen İspanyol sol kanat oyuncusu Angelino'yu renklerine bağladı. 26 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu da Galatasaray'ın elinde bulunuyor. Angelino ile sol kanadını güçlendiren Aslan, ezeli rakibi Beşiktaş'ın elinden Halil Dervişoğlu'nu kaptı. Milli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Cimbom’un yeni hedefi Adam Karabec! Çek basınından bomba iddia 3

HALİL İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME

Milli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklayan Galatasaray; oyuncuya gelecek sezon 20 milyon lira ödeyeceğini, sonraki sezonlarda TÜİK'in açıklayacağı TEFE-TÜFE oranında artış yapılacağını kaydetti.

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