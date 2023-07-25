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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Wilfred Zaha’yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'den Mert Müldür hamlesi

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin çok istediği Wilfred Zaha'yı Galatasaray'ın transfer etmesi bomba etkisi yaratırken, iki takımın istediği Mert Müldür'de savaş çıktı. Sarı-Lacivertliler'in bu transferi rakibine kaptırmamak için flaş hamleler attığı öğrenildi.

Muhammed Güneroğlu Muhammed Güneroğlu takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 13:12 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 13:24
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Wilfred Zaha’yı Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’den Mert Müldür hamlesi 1

Galatasaray'ın Zaha transferi son yılların en çok konuşulan transfer hamlelerinden biri oldu. Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin çok istediği Fildişi Sahilli futbolcuyu 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Wilfred Zaha’yı Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’den Mert Müldür hamlesi 2

ZAHA'YI UNUTTURMAK İSTİYOR

Çok önemli oyuncuları transfer ederek şampiyonluk için ciddi bir kadro kuran Fenerbahçe, bu çalımın altında kalmak istemiyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Wilfred Zaha’yı Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’den Mert Müldür hamlesi 3

Sarı-Lacivertliler, yine uzun bir süredir gündemde yer alan Mert Müldür için ciddi adımlar atmaya başladı.


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