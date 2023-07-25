Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Wilfred Zaha’yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'den Mert Müldür hamlesi

1 Galatasaray'ın Zaha transferi son yılların en çok konuşulan transfer hamlelerinden biri oldu. Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin çok istediği Fildişi Sahilli futbolcuyu 3 yıllığına kadrosuna kattı.

2 ZAHA'YI UNUTTURMAK İSTİYOR Çok önemli oyuncuları transfer ederek şampiyonluk için ciddi bir kadro kuran Fenerbahçe, bu çalımın altında kalmak istemiyor.