Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Wilfred Zaha’yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'den Mert Müldür hamlesi

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'nin çok istediği Wilfred Zaha'yı Galatasaray'ın transfer etmesi bomba etkisi yaratırken, iki takımın istediği Mert Müldür'de savaş çıktı. Sarı-Lacivertliler'in bu transferi rakibine kaptırmamak için flaş hamleler attığı öğrenildi.
Galatasaray'ın Zaha transferi son yılların en çok konuşulan transfer hamlelerinden biri oldu. Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin çok istediği Fildişi Sahilli futbolcuyu 3 yıllığına kadrosuna kattı.
ZAHA'YI UNUTTURMAK İSTİYOR
Çok önemli oyuncuları transfer ederek şampiyonluk için ciddi bir kadro kuran Fenerbahçe, bu çalımın altında kalmak istemiyor.
Sarı-Lacivertliler, yine uzun bir süredir gündemde yer alan Mert Müldür için ciddi adımlar atmaya başladı.