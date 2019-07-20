Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da Falcao olmazsa hedef Cenk Tosun!

Son şampiyon Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezona da güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Sarı-Kırmızılıar son olarak Fulham'ın orta sahası Jean Michael Seri'yi kadrosuna katmıştı. Diagne'nin takımdan ayrılması gündemdeyken forvet arayışını sürdüren Galatasaray Monaco'nun süper yıldızı Radamel Falcao'yu radarına aldı. Galatasaraylı kurmaylar Falcao ile görüşmelerini sürdürürken bu transferin gerçekleşmemesi durumunda B planını da hazırladı. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi...

20.07.2019 21:58 - Son Güncelleme: 20.07.2019 21:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





