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Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da Falcao olmazsa hedef Cenk Tosun!

Son şampiyon Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezona da güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Sarı-Kırmızılıar son olarak Fulham'ın orta sahası Jean Michael Seri'yi kadrosuna katmıştı. Diagne'nin takımdan ayrılması gündemdeyken forvet arayışını sürdüren Galatasaray Monaco'nun süper yıldızı Radamel Falcao'yu radarına aldı. Galatasaraylı kurmaylar Falcao ile görüşmelerini sürdürürken bu transferin gerçekleşmemesi durumunda B planını da hazırladı. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi...

20.07.2019 21:58 - Son Güncelleme: 20.07.2019 21:58
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da Falcao olmazsa hedef Cenk Tosun!

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray gelecek sezona kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da Falcao olmazsa hedef Cenk Tosun!

Fatih Terim'in rapolarına göre girişimlerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, son olarak Fulham'ın başarılı orta sahası Jean Michael Seri'yi kadrosuna katmıştı.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da Falcao olmazsa hedef Cenk Tosun!

Takımdaki bazı isimlerle de yollarını ayırmak için girişimlerini sürdüren Aslan'da gönderilecek ilk isim Senegalli golcü Mbaye Diagne.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da Falcao olmazsa hedef Cenk Tosun!

Mbaye Diagne'yi satma planından vazgeçmeyen ve yerine golcü arayan Galatasaray'da Radamel Falcao ismi büyük heyecan yarattı.

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da Falcao olmazsa hedef Cenk Tosun!

Taraftarlar Falcao'yu sarı-kırmızılı formayla görmeyi çok istese de teknik heyet ve yönetim, mali şartlardan dolayı bu transfere temkinli yaklaşıyor.

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