RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika Galatasaray haberleri | Yönetimden flaş talep! Terim özel olarak görüştü

Koronavirüs salgını kulüplerin mali yapısını da bozarken, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den dikkat çeken bir talep geldi. Yönetimle özel olarak görüşen Terim, futbolculara ödeme yapılmadan kendisine de yapılmamasını istedi. İşte detaylar...

13.05.2020 09:51 - Son Güncelleme: 13.05.2020 09:51
Son dakika Galatasaray haberleri | Yönetimden flaş talep! Terim ilk kez açıkladı

Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası gelirlerinde büyük düşüş yaşayan kulüpler, oyuncu maaşlarını ödeme konusunda sıkıntıya girdiler...

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Son dakika Galatasaray haberleri | Yönetimden flaş talep! Terim ilk kez açıkladı

Galatasaray'da tüm personel ve yardımcı antrenörlere nisan ile mayıs maaşları ödenirken, teknik direktör Fatih Terim'den ise önemli bir fedakarlık geldi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Yönetimden flaş talep! Terim ilk kez açıkladı

Sabah'ın haberine göre, yönetime haber gönderen tecrübeli çalıştırıcı, "Futbolculara ödeme yapılmadığı dönemde ben de para almam. Onlara ne zaman ödeme olursa bana da o zaman yaparsınız" dedi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Yönetimden flaş talep! Terim ilk kez açıkladı

Terim böylece iki aylık toplam 600 bin Euro (yaklaşık 4.5 milyon TL) alacağını öteledi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Yönetimden flaş talep! Terim ilk kez açıkladı

Bu arada tecrübeli teknik adam, gelecek sezon için takım bütçesinin daha da düşürülmesi konusunda arayışlarını sürdüren yönetimle birlikte hareket edecek.

Son dakika Galatasaray haberleri | Yönetimden flaş talep! Terim ilk kez açıkladı

Tecrübeli hocanın yeni sezonda yerli ve genç isimler üzerinde durarak yönetimin elini rahatlatacağı kaydedildi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Yönetimden flaş talep! Terim ilk kez açıkladı
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