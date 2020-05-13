RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe'yle adı geçen Nenad Bjelica açıkladı: En son 2 hafta önce...

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı belirsizliğini korurken en çok adı geçen aday Sırp çalıştırıcı Nenad Bjelica. Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı iddia edilen Sırp teknik direktör Nenad Bjelica, sarı lacivertli ekiple görüştüğü iddialarına yanıt verdi. 48 yaşındaki teknik adam Nenad Bjelica görüşmeleri doğruladı ve itiraflarda bulundu. İşte Bjelica'nın o açıklamaları...

13.05.2020 12:58 - Son Güncelleme: 13.05.2020 12:58
Fenerbahçe'yle adı geçen Nenad Bjelica açıkladı: En son 2 hafta önce...

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ederken Nenad Bjelica'nın ismi ön plana çıkmıştı.

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Fenerbahçe'yle adı geçen Nenad Bjelica açıkladı: En son 2 hafta önce...

Rotayı yabancı teknik direktörü çeviren Fenerbahçe'de Bjelica, Hırvat basınına röportaj verdi ve Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'yle adı geçen Nenad Bjelica açıkladı: En son 2 hafta önce...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile 3 kez görüştüğünü belirten 48 yaşındaki teknik direktör şöyle konuştu;

Fenerbahçe'yle adı geçen Nenad Bjelica açıkladı: En son 2 hafta önce...

'FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR'

Fenerbahçe ile görüştüm, evet. Ancak henüz bir anlaşma yok. Hala görüşmelerimiz devam ediyor. Türk medyasında yer alanlar ve daha sonra Hırvat medyasında çıkan haberlerin %95'i doğruyu yansıtmıyor. Ne kadar maaş alacağım, sözleşme şartları, transfer listesi vs. %95'i doğru değil.

Fenerbahçe'yle adı geçen Nenad Bjelica açıkladı: En son 2 hafta önce...

'ANLAŞMA OLACAK MI BİLMİYORUM'

Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. 30 milyon taraftarı var. Böyle bir takıma gitmek her teknik direktör için ilgi çekici bir mücadeledir. Ancak, henüz bir anlaşma yok. Anlaşma olacak mı, bunu da bilmiyorum.

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