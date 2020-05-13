Fenerbahçe'yle adı geçen Nenad Bjelica açıkladı: En son 2 hafta önce...
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı belirsizliğini korurken en çok adı geçen aday Sırp çalıştırıcı Nenad Bjelica. Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı iddia edilen Sırp teknik direktör Nenad Bjelica, sarı lacivertli ekiple görüştüğü iddialarına yanıt verdi. 48 yaşındaki teknik adam Nenad Bjelica görüşmeleri doğruladı ve itiraflarda bulundu. İşte Bjelica'nın o açıklamaları...
13.05.2020 12:58
- Son Güncelleme: 13.05.2020 12:58
'FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR'
Fenerbahçe ile görüştüm, evet. Ancak henüz bir anlaşma yok. Hala görüşmelerimiz devam ediyor. Türk medyasında yer alanlar ve daha sonra Hırvat medyasında çıkan haberlerin %95'i doğruyu yansıtmıyor. Ne kadar maaş alacağım, sözleşme şartları, transfer listesi vs. %95'i doğru değil.
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