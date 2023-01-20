Son dakika Galatasaray haberleri... Yalı çapkını Icardi Wanda'yı unuttu yeni aşka yelken açtı! Dünyaca ünlü Kylie Jenner ile...
Son dakika Galatasaray haberleri... Instagramda magazin içerikli haberler yapan Gossipeame adlı sayfa, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile ilgili flaş bir iddiayı ortaya attı. Arjantinli golcünün, Wanda Nara'yı unuttuğu ve dünyaca ünlü bir mankenin peşine düştüğünü duyurdu.
Uzun yıllardır konuşulan Wanda Nara-Icardi birlikteliği, Arjantinli yıldızın Galatasaray'a gelişinden sonra bitmişti. Icardi saha dışında bu ilişkiyi kurtarmak için çok uğraşsa da taraftarların, "Sorunlu futbolcu olacak" gözüyle baktığı yıldız santrfor attığı gollerle kendini sevdirdi.
PSG'DEN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR
Gossipeame adlı magazin sayfasında çok çarpıcı yorumlar yapıldı. Haberde, "Icardi, Wanda Nara'yı unutuyor... Artık PSG'den ayrılmayı da düşünen Galatasaray formasıyla sahalara yeniden adım atan Mauro Icardi, saha dışında da Wanda ile çalkantılı ilişkisindeki gelişmelerin ardından yeni bir hayata başlamaya hazır görünüyor. Nara, artık Maurito'nun kalbinde değil" ifadeleri kullanıldı.
17 KASIM'DA NARA DUYURMUŞTU
Icardi ile Wanda Nara'nın uzun süreli evliliği 17 Kasım 2022'de sona ermişti. Daha doğrusu Wanda Nara takipçilerine bu tarihte ayrıldıklarını duyurmuştu. İkilinin 2 kızı bulunuyordu. Nara'nın Icardi'den önce evli olduğu Maxi Lopez'den ise 3 çocuğu var. Icardi hiçbir çocuğunu ayırmadığını daha önce defalarca kez söylemiş hatta vücuduna dövmelerini yaptırmıştı.
ICARDI ÇOK İSTEDİ AMA OLMADI
Galatasaray'a transfer olduğunda Icardi'nin menajerliğini yapan Wanda Nara transfer sürecini yönetti. İki isim aynı uçakla İstanbul'a gelip taraftarın karşısına çıktı.