Son dakika Galatasaray haberleri... Yalı çapkını Icardi Wanda’yı unuttu yeni aşka yelken açtı! Dünyaca ünlü Kylie Jenner ile...

17 KASIM'DA NARA DUYURMUŞTU

Icardi ile Wanda Nara'nın uzun süreli evliliği 17 Kasım 2022'de sona ermişti. Daha doğrusu Wanda Nara takipçilerine bu tarihte ayrıldıklarını duyurmuştu. İkilinin 2 kızı bulunuyordu. Nara'nın Icardi'den önce evli olduğu Maxi Lopez'den ise 3 çocuğu var. Icardi hiçbir çocuğunu ayırmadığını daha önce defalarca kez söylemiş hatta vücuduna dövmelerini yaptırmıştı.