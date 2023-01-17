Bright Osayi-Samuel İngiltere'yi sallayacak! Fenerbahçe'ye müthiş teklif...
Bright Osayi-Samuel'e müthiş teklif! Fenerbahçe bir yandan yapacağı transferlere odaklanırken bir yandan da takımdan ayrılacak isimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Takımdan ayrılması beklenen Nijeryalı yıldız Bright Osayi Samuel için Fenerbahçe'ye İngiltere'den müthiş bir teklif geldi.
Bright Osayi-Samuel'e müthiş teklif! Fenerbahçe bir yandan yapacağı transferlere odaklanırken bir yandan da takımdan ayrılacak isimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jorge Jesus geçtiğimiz günlerde yönetimle yaptığı görüşmede takımdan ayrılmasını istediği isimleri masaya yatırdı.
DERBİ SONRASI TEPKİ GÖSTERDİLER
Fenerbahçe, son lig maçında Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. Ancak taraftarların aklı halen Kadıköy'de alınan Galatasaray mağlubiyetinde... Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki Galatasaray mağlubiyetinin yankıları halen devam ediyor. Bilindiği gibi derbi sonrası Sarı-Lacivertli tribünler başta Altay Bayındır olmak üzere birçok futbolcuya tepki gösterdi.
Ferdi Kadıoğlu dışındaki tüm futbolcular protesto edildi. Fenerbahçe'de Jesus'un derbi maçı sonrası olumsuz rapor verdiği isimler ise Altay, Osayi ve Alioski oldu.
AYRILACAK İSİMLER NETLEŞTİ: BRİGHT OSAYİ-SAMUEL DE YOLCU
Fenerbahçe'de Osayi ve Alioski'nin dışında Gustavo Henrique ve lisansı çıkartılmayan Bruma ile Lemos'un da devre arasında başka bir takıma transfer olması söz konusu… Sarı-Lacivertli Yönetim, bu isimlere gelecek transfer tekliflerini anında değerlendirmeye alacak. Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Fenerbahçe sonrasında ise yapacağı transferlere odaklanacak.