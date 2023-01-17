Bright Osayi-Samuel İngiltere’yi sallayacak! Fenerbahçe’ye müthiş teklif...

DERBİ SONRASI TEPKİ GÖSTERDİLER

Fenerbahçe, son lig maçında Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. Ancak taraftarların aklı halen Kadıköy'de alınan Galatasaray mağlubiyetinde... Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki Galatasaray mağlubiyetinin yankıları halen devam ediyor. Bilindiği gibi derbi sonrası Sarı-Lacivertli tribünler başta Altay Bayındır olmak üzere birçok futbolcuya tepki gösterdi.