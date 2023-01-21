Hasan Ali Kaldırım’dan Süper Lig ekibine yeşil ışık! Galatasaray, Beşiktaş derken ’Sarı - Lacivert’ sürprizi...

HASAN ALİ'NİN KADRO DIŞI KALMA SEBEBİ...

Hatırlanacağı üzere Emre Belözoğlu, kariyerinde daha önce Fenerbahçe'de de oynayan Hasan Ali Kaldırım için, "Hiçbir oyuncumla tartışacak ya da sesimi yükseltecek durumda değilim. Hasan Ali ile çalışma prensibimizin aynı olmadığını kendisine söyledim" açıklaması yapmıştı.