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Haberler Spor Hasan Ali Kaldırım'dan Süper Lig ekibine yeşil ışık! Galatasaray, Beşiktaş derken 'Sarı - Lacivert' sürprizi...

Hasan Ali Kaldırım'dan Süper Lig ekibine yeşil ışık! Galatasaray, Beşiktaş derken 'Sarı - Lacivert' sürprizi...

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan ve geride bıraktığımız günlerde Medipol Başakşehir'den ayrılan Hasan Ali Kaldırım ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kariyeri adına finali büyük bir takımda yapmak isteyen Hasan Ali Kaldırım hangi takıma transfer olacak, futbolu ne zaman bırakacak? İşte Hasan Ali Kaldırım transferinde son yaşanan gelişmeler ve takvim.com.tr farkı ile tüm detaylar...

Emrah Karalinç
takvim.com.tr
Özel haber
21.01.2023 20:03 - Son Güncelleme: 21.01.2023 20:05
Hasan Ali Kaldırım’dan Süper Lig ekibine yeşil ışık! Galatasaray, Beşiktaş derken ’Sarı - Lacivert’ sürprizi...

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile anlaşamayan ve kadro dışı bırakıldıktan sonra da İstanbul ekibi ile yolları ayrılan Hasan Ali Kaldırım, geleceği adına görüşmeler yapmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hasan Ali Kaldırım’dan Süper Lig ekibine yeşil ışık! Galatasaray, Beşiktaş derken ’Sarı - Lacivert’ sürprizi...

HASAN ALİ'NİN KADRO DIŞI KALMA SEBEBİ...
Hatırlanacağı üzere Emre Belözoğlu, kariyerinde daha önce Fenerbahçe'de de oynayan Hasan Ali Kaldırım için, "Hiçbir oyuncumla tartışacak ya da sesimi yükseltecek durumda değilim. Hasan Ali ile çalışma prensibimizin aynı olmadığını kendisine söyledim" açıklaması yapmıştı.

Hasan Ali Kaldırım’dan Süper Lig ekibine yeşil ışık! Galatasaray, Beşiktaş derken ’Sarı - Lacivert’ sürprizi...

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İLE ANILDI
Galatasaray ve Beşiktaş'a önerilen 33 yaşındaki futbolcu Başakşehir'e veda ederken, şimdilerde ise kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Hasan Ali Kaldırım’dan Süper Lig ekibine yeşil ışık! Galatasaray, Beşiktaş derken ’Sarı - Lacivert’ sürprizi...

Hasan Ali Kaldırım ne Galatasaray ne de Beşiktaş'tan şu ana kadar beklediği yaklaşımı göremedi.

Hasan Ali Kaldırım’dan Süper Lig ekibine yeşil ışık! Galatasaray, Beşiktaş derken ’Sarı - Lacivert’ sürprizi...

ANKARAGÜCÜ'NE SICAK BAKIYOR
Süper Lig'den de 5 kulübün gündemine gelen Hasan Ali Kaldırım'a Ankaragücü de yakından ilgi gösteriyor.

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