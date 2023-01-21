Hasan Ali Kaldırım'dan Süper Lig ekibine yeşil ışık! Galatasaray, Beşiktaş derken 'Sarı - Lacivert' sürprizi...
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan ve geride bıraktığımız günlerde Medipol Başakşehir'den ayrılan Hasan Ali Kaldırım ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kariyeri adına finali büyük bir takımda yapmak isteyen Hasan Ali Kaldırım hangi takıma transfer olacak, futbolu ne zaman bırakacak? İşte Hasan Ali Kaldırım transferinde son yaşanan gelişmeler ve takvim.com.tr farkı ile tüm detaylar...
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile anlaşamayan ve kadro dışı bırakıldıktan sonra da İstanbul ekibi ile yolları ayrılan Hasan Ali Kaldırım, geleceği adına görüşmeler yapmaya devam ediyor.
HASAN ALİ'NİN KADRO DIŞI KALMA SEBEBİ...
Hatırlanacağı üzere Emre Belözoğlu, kariyerinde daha önce Fenerbahçe'de de oynayan Hasan Ali Kaldırım için, "Hiçbir oyuncumla tartışacak ya da sesimi yükseltecek durumda değilim. Hasan Ali ile çalışma prensibimizin aynı olmadığını kendisine söyledim" açıklaması yapmıştı.
GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İLE ANILDI
Galatasaray ve Beşiktaş'a önerilen 33 yaşındaki futbolcu Başakşehir'e veda ederken, şimdilerde ise kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
ANKARAGÜCÜ'NE SICAK BAKIYOR
Süper Lig'den de 5 kulübün gündemine gelen Hasan Ali Kaldırım'a Ankaragücü de yakından ilgi gösteriyor.