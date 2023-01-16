Son dakika Galatasaray haberleri... Wanda Nara'dan kafaları karıştıran Mauro Icardi paylaşımı!
Son dakikada Galatasaray haberleri... Adı Avrupa'dan birçok dev kulüple transferde yeniden anılmaya başlayan Galatasaray'ın ünlü golcüsü Mauro Icardi ile yılan hikayesine dönen bir aşk yaşayan menajer ve model Wanda Nara, yaptığı paylaşımlarla kafa karıştırmaya devam ediyor. Peki Wanda Nara ile Mauro Icardi gerçekten boşandı mı yoksa tekrar barıştı mı? İşte Wanda Nara ile Mauro Icardi arasında son yaşananlar ve merak edilen tüm detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılılar'a transfer olduğu ilk günlerde futbolundan çok özel hayatı ile gündemdeydi. Galatasaray taraftarlarının performansından memnun olmadığı Icardi'ye sert eleştiriler de yapılmıştı.
'AYRILIK ICARDI'YE YARADI'
Cimbom'daki ilk döneminde gol yollarında etkisiz kalan Mauro Icardi, son haftalarda ortaya koyduğu başarılı performansla taraftarların da gönlünü almayı bildi. Hatta bazı taraftarlar, 'Wanda Nara ile yolları ayrıldıktan sonra Icardi kendine geldi' yorumlarını yaptı.
5 GOL 4 ASİST ÜRETTİ
Aralık ayını sakatlıklarla geçiren Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla görev yaptığı 8 karşılaşmada 564 dakika süre aldı ve 5 gol 4 asistlik katkı verdi. Icardi, büyük maçlarda da adından söz ettirdi. Beşiktaş derbisinde 2 gol atan Icardi, 78. dakikada oyuna girdiği Fenerbahçe derbisinde de 1 gol 1 asistle taraftarların gönlünde taht kurdu.
ICARDI'NİN MAAŞI NE KADAR?
Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin bonservisi Fransız temsilcisi Paris Saint Germain'de bulunuyor. 29 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon 6 milyon 750 bin euro kazanacak. Bu tutarın 6 milyon euro tutarını PSG, 750 bin euro bedeli de Galatasaray'ın ödeyeceği bildirilmişti.