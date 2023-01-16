Son dakika Galatasaray haberleri... Wanda Nara’dan kafaları karıştıran Mauro Icardi paylaşımı!

ICARDI'NİN MAAŞI NE KADAR?

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin bonservisi Fransız temsilcisi Paris Saint Germain'de bulunuyor. 29 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon 6 milyon 750 bin euro kazanacak. Bu tutarın 6 milyon euro tutarını PSG, 750 bin euro bedeli de Galatasaray'ın ödeyeceği bildirilmişti.