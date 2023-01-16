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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Wanda Nara'dan kafaları karıştıran Mauro Icardi paylaşımı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Wanda Nara'dan kafaları karıştıran Mauro Icardi paylaşımı!

Son dakikada Galatasaray haberleri... Adı Avrupa'dan birçok dev kulüple transferde yeniden anılmaya başlayan Galatasaray'ın ünlü golcüsü Mauro Icardi ile yılan hikayesine dönen bir aşk yaşayan menajer ve model Wanda Nara, yaptığı paylaşımlarla kafa karıştırmaya devam ediyor. Peki Wanda Nara ile Mauro Icardi gerçekten boşandı mı yoksa tekrar barıştı mı? İşte Wanda Nara ile Mauro Icardi arasında son yaşananlar ve merak edilen tüm detaylar...

Emrah Karalinç
takvim.com.tr
16.01.2023 13:11 - Son Güncelleme: 16.01.2023 13:11
Son dakika Galatasaray haberleri... Wanda Nara’dan kafaları karıştıran Mauro Icardi paylaşımı!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılılar'a transfer olduğu ilk günlerde futbolundan çok özel hayatı ile gündemdeydi. Galatasaray taraftarlarının performansından memnun olmadığı Icardi'ye sert eleştiriler de yapılmıştı.

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Son dakika Galatasaray haberleri... Wanda Nara’dan kafaları karıştıran Mauro Icardi paylaşımı!

'AYRILIK ICARDI'YE YARADI'
Cimbom'daki ilk döneminde gol yollarında etkisiz kalan Mauro Icardi, son haftalarda ortaya koyduğu başarılı performansla taraftarların da gönlünü almayı bildi. Hatta bazı taraftarlar, 'Wanda Nara ile yolları ayrıldıktan sonra Icardi kendine geldi' yorumlarını yaptı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Wanda Nara’dan kafaları karıştıran Mauro Icardi paylaşımı!

5 GOL 4 ASİST ÜRETTİ
Aralık ayını sakatlıklarla geçiren Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla görev yaptığı 8 karşılaşmada 564 dakika süre aldı ve 5 gol 4 asistlik katkı verdi. Icardi, büyük maçlarda da adından söz ettirdi. Beşiktaş derbisinde 2 gol atan Icardi, 78. dakikada oyuna girdiği Fenerbahçe derbisinde de 1 gol 1 asistle taraftarların gönlünde taht kurdu.

Son dakika Galatasaray haberleri... Wanda Nara’dan kafaları karıştıran Mauro Icardi paylaşımı!

HER 52 DAKİKADA BİR GOL ATIYOR
Yıldız golcü 7 maçta 9 gole katkı verirken, her 52 dakikada bir skora katkı yapma başarısı göstermiş oldu. Bu istatistik, aynı zamanda Icardi'nin Paris Saint Germain ve Inter gibi dünya devlerinde oynadığı dönemdeki performansını de geride bıraktı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Wanda Nara’dan kafaları karıştıran Mauro Icardi paylaşımı!

ICARDI'NİN MAAŞI NE KADAR?
Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin bonservisi Fransız temsilcisi Paris Saint Germain'de bulunuyor. 29 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon 6 milyon 750 bin euro kazanacak. Bu tutarın 6 milyon euro tutarını PSG, 750 bin euro bedeli de Galatasaray'ın ödeyeceği bildirilmişti.

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