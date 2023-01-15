Arsenal, Tottenham derbisinde skandal olay! Yıldız oyuncuya tekmeli saldırı
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Tottenham'ı 2-0 yenerek hem yenilmezlik serisini hem de liderliğini sürdürdü. Nefes kesen Londra derbisinde 90 dakikanın sona ermesinin ardından ise skandal bir olay yaşandı. Tottenham taraftarı, Arsenal kalecisi Ramsdale'e tekme attı.
15.01.2023 22:44 - Son Güncelleme: 15.01.2023 22:44
MAÇ SONRASI ORTALIK KARIŞTI
İngiltere Premier Lig'in 20. haftası Londra derbisine sahne oldu. Tottenham sahasında Arsenal'ı konuk etti. Mücadele deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Arsenal aldığı kritik galibiyetle yoluna emin adımlarla devam etti. Karşılaşmanın ardından gergin anlar yaşandı.