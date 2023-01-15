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Arsenal, Tottenham derbisinde skandal olay! Yıldız oyuncuya tekmeli saldırı

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Tottenham'ı 2-0 yenerek hem yenilmezlik serisini hem de liderliğini sürdürdü. Nefes kesen Londra derbisinde 90 dakikanın sona ermesinin ardından ise skandal bir olay yaşandı. Tottenham taraftarı, Arsenal kalecisi Ramsdale'e tekme attı.

15.01.2023 22:44 - Son Güncelleme: 15.01.2023 22:44
Arsenal, Tottenham derbisinde skandal olay! Yıldız oyuncuya tekmeli saldırı

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Tottenham'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

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Arsenal, Tottenham derbisinde skandal olay! Yıldız oyuncuya tekmeli saldırı

Ligin 20. hafta mücadelesinde, sezonun formda ekibi Arsenal, Şampiyonlar Ligi vizesi almak için mücadele eden Tottenham'ın konuğu oldu.

Arsenal, Tottenham derbisinde skandal olay! Yıldız oyuncuya tekmeli saldırı

Karşılaşmayı baştan sona kontrolü altında götüren konuk ekip, 14. dakikada Hugo Lloris (kendi kalesine) ve 36. dakikada Martin Ödegaard'ın ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.

Arsenal, Tottenham derbisinde skandal olay! Yıldız oyuncuya tekmeli saldırı

Puanını 47'ye yükselten Arsenal, en yakın rakibi ikinci sıradaki Manchester City ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Tottenham ise 33 puanla 5. sırada kaldı.

Arsenal, Tottenham derbisinde skandal olay! Yıldız oyuncuya tekmeli saldırı

MAÇ SONRASI ORTALIK KARIŞTI
İngiltere Premier Lig'in 20. haftası Londra derbisine sahne oldu. Tottenham sahasında Arsenal'ı konuk etti. Mücadele deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Arsenal, Tottenham derbisinde skandal olay! Yıldız oyuncuya tekmeli saldırı

Arsenal aldığı kritik galibiyetle yoluna emin adımlarla devam etti. Karşılaşmanın ardından gergin anlar yaşandı.

Arsenal, Tottenham derbisinde skandal olay! Yıldız oyuncuya tekmeli saldırı

Tottenham'lı bir taraftar, Arsenal kalecisi Ramsdale'e tekme attı.

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