Bafetimbi Gomis'ten sürpriz çıkış! Leblebi gibi atıyor
Galatasaray, son lig maçında Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek ilk yarıyı ezeli rakibi Fenerbahçe'nin tam 4 puan önünde lider tamamlarken Bafetimbi Gomis'in çıkışı dikkat çekti. İşte rakamlarla Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'a katkısı...
Galatasaray, son lig maçında Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek ilk yarıyı ezeli rakibi Fenerbahçe'nin tam 4 puan önünde lider tamamlarken Bafetimbi Gomis'in çıkışı dikkat çekti.
Sarı-Kırmızılılar, 42 puana ulaşarak şampiyonluk yarışında çok önemli bir avantajı da eline geçirmiş oldu. Galatasaray, teknik direktörü Okan Buruk ile birlikte bu sezon müthiş bir kenetlenme içerisinde... Taraftarlar da sezon sonunda şampiyonluğun geleceği görüşünde…
FİKSTÜR AVANTAJI GALATASARAY'DA
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar, önündeki 6 maçın 4'ünü evinde oynayacak. İkinci yarıdaki 18 maçın 10'u yine kendi sahasında...
ŞAMPİYON SEZONU GERİDE BIRAKTI
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Sarı-Kırmızılılar ilk 18 maçta 42 puan toplarken, teknik direktör Okan Buruk'un ise Başakşehir'i şampiyon yaptığı 2019-2020 sezonunu ilk 18 maç itibarıyla sollaması dikkat çekti. 2019-2020 sezonunda Başakşehir'i şampiyon yaparak tarihe geçen 49 yaşındaki çalıştırıcı, o dönem ilk 18 haftada 36 puan toplamıştı.