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Haberler Spor Bafetimbi Gomis'ten sürpriz çıkış! Leblebi gibi atıyor

Bafetimbi Gomis'ten sürpriz çıkış! Leblebi gibi atıyor

Galatasaray, son lig maçında Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek ilk yarıyı ezeli rakibi Fenerbahçe'nin tam 4 puan önünde lider tamamlarken Bafetimbi Gomis'in çıkışı dikkat çekti. İşte rakamlarla Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'a katkısı...

Onur Koçhan
Özel haber
takvim.com.tr
16.01.2023 13:34 - Son Güncelleme: 16.01.2023 13:37
Bafetimbi Gomis’ten sürpriz çıkış! Leblebi gibi atıyor

Galatasaray, son lig maçında Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek ilk yarıyı ezeli rakibi Fenerbahçe'nin tam 4 puan önünde lider tamamlarken Bafetimbi Gomis'in çıkışı dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bafetimbi Gomis’ten sürpriz çıkış! Leblebi gibi atıyor

Sarı-Kırmızılılar, 42 puana ulaşarak şampiyonluk yarışında çok önemli bir avantajı da eline geçirmiş oldu. Galatasaray, teknik direktörü Okan Buruk ile birlikte bu sezon müthiş bir kenetlenme içerisinde... Taraftarlar da sezon sonunda şampiyonluğun geleceği görüşünde…

Bafetimbi Gomis’ten sürpriz çıkış! Leblebi gibi atıyor

FİKSTÜR AVANTAJI GALATASARAY'DA

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar, önündeki 6 maçın 4'ünü evinde oynayacak. İkinci yarıdaki 18 maçın 10'u yine kendi sahasında...

Bafetimbi Gomis’ten sürpriz çıkış! Leblebi gibi atıyor

Sarı-Kırmızılılar, fikstür avantajını da kullanarak ezeli rakipleriyle olan puan farkını daha da açmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, son haftalarda ritim bulan yıldız oyuncularından ikinci yarıda da aynı performansı bekliyor.

Bafetimbi Gomis’ten sürpriz çıkış! Leblebi gibi atıyor

ŞAMPİYON SEZONU GERİDE BIRAKTI

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Sarı-Kırmızılılar ilk 18 maçta 42 puan toplarken, teknik direktör Okan Buruk'un ise Başakşehir'i şampiyon yaptığı 2019-2020 sezonunu ilk 18 maç itibarıyla sollaması dikkat çekti. 2019-2020 sezonunda Başakşehir'i şampiyon yaparak tarihe geçen 49 yaşındaki çalıştırıcı, o dönem ilk 18 haftada 36 puan toplamıştı.

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