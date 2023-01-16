Bafetimbi Gomis’ten sürpriz çıkış! Leblebi gibi atıyor

Sarı-Kırmızılılar, 42 puana ulaşarak şampiyonluk yarışında çok önemli bir avantajı da eline geçirmiş oldu. Galatasaray, teknik direktörü Okan Buruk ile birlikte bu sezon müthiş bir kenetlenme içerisinde... Taraftarlar da sezon sonunda şampiyonluğun geleceği görüşünde…