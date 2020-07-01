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Son dakika Galatasaray haberleri | Terim'den yeni sezonda 3 bomba birden! Talimatı verdi
Son dakika Galatasaray haberleri | Terim'den yeni sezonda 3 bomba birden! Talimatı verdi
Koronavirüs arası sonrası oynanan maçlarda yaptığı puan kayıplarıyla şampiyonluğa havlu atan Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için düğmeye bastı. Fatih Terim ve ekibi çalışmaları hızlandırırken, tecrübeli teknik adam yeni sezonda 3 ismin takıma kazandırılması için talimat verdi. İşte detaylar...
01.07.2020 11:03
- Son Güncelleme: 01.07.2020 11:03
Galatasaray, corona virüsü sonrası alınan kötü sonuçlar ve sakatlıkların ardından şampiyonluktan bir hayli uzaklaştı.
Fotomaç'ın haberine göre önümüzdeki sezon için şimdiden çalışmalara başlayan sarı kırmızılı ekip transfer temaslarını da yoğunlaştırdı.
Cimbom, yeni sezonda 3 yeni ismi takıma kazandırarak transfer maliyetinde büyük tasarruf sağlayacak.
Trabzonspor maçında ilk 11'de başlaması beklenen Emin Bayram dışında Galatasaray teknik heyeti dikkat çeken üç genç oyuncusuna daha A takımda önemli bir şans tanıyacak.
Buna göre yeni sezonda altyapıdan yetişen Işık Kaan Arslan, Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş da A takım kadrosuna dahil edilecek.