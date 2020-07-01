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Son dakika Galatasaray haberleri | Terim'den yeni sezonda 3 bomba birden! Talimatı verdi

Koronavirüs arası sonrası oynanan maçlarda yaptığı puan kayıplarıyla şampiyonluğa havlu atan Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için düğmeye bastı. Fatih Terim ve ekibi çalışmaları hızlandırırken, tecrübeli teknik adam yeni sezonda 3 ismin takıma kazandırılması için talimat verdi. İşte detaylar...

01.07.2020 11:03 - Son Güncelleme: 01.07.2020 11:03
Son dakika Galatasaray haberleri | Terim'den yeni sezonda 3 bomba birden! Talimatı verdi

Galatasaray, corona virüsü sonrası alınan kötü sonuçlar ve sakatlıkların ardından şampiyonluktan bir hayli uzaklaştı.

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Son dakika Galatasaray haberleri | Terim'den yeni sezonda 3 bomba birden! Talimatı verdi

Fotomaç'ın haberine göre önümüzdeki sezon için şimdiden çalışmalara başlayan sarı kırmızılı ekip transfer temaslarını da yoğunlaştırdı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Terim'den yeni sezonda 3 bomba birden! Talimatı verdi

Cimbom, yeni sezonda 3 yeni ismi takıma kazandırarak transfer maliyetinde büyük tasarruf sağlayacak.

Son dakika Galatasaray haberleri | Terim'den yeni sezonda 3 bomba birden! Talimatı verdi

Trabzonspor maçında ilk 11'de başlaması beklenen Emin Bayram dışında Galatasaray teknik heyeti dikkat çeken üç genç oyuncusuna daha A takımda önemli bir şans tanıyacak.

Son dakika Galatasaray haberleri | Terim'den yeni sezonda 3 bomba birden! Talimatı verdi

Buna göre yeni sezonda altyapıdan yetişen Işık Kaan Arslan, Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş da A takım kadrosuna dahil edilecek.

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