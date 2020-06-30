Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez evleniyor mu? Elbiseli tatilden yüzüklü paylaşım

Yıldız futbolcu Ronaldo, haftasonu Juventus'la maça çıktıktan sonra sevgilisi Georgina ile 128 milyon TL'lik yat tatiline çıktı.

Yıllardır birlikte olan Cristiano ve Georgina çiftinin evlilikleriyle ilgili çeşitli söylentiler çıkmış fakat sevgili kalmaya devam etmişlerdi. Georgina Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla yine çok konuşuldu.