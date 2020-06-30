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Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez evleniyor mu? Elbiseli tatilden yüzüklü paylaşım

Dünyaca ünlü 35 yaşındaki futbolcu Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez arkadaşlarıyla yat turuna çıktı. Tatilde olan çiftin yat turundaki en özel anları görüntülenirken, Ronaldo'nun çocuğunun annesi Georgina'nın yüzüklü fotoğrafı evlilik dedikodularını yeniden gün yüzüne çıkardı.

30.06.2020 11:12 - Son Güncelleme: 30.06.2020 11:12
Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez evleniyor mu? Elbiseli tatilden yüzüklü paylaşım

Yıldız futbolcu Ronaldo, haftasonu Juventus'la maça çıktıktan sonra sevgilisi Georgina ile 128 milyon TL'lik yat tatiline çıktı.

Yıllardır birlikte olan Cristiano ve Georgina çiftinin evlilikleriyle ilgili çeşitli söylentiler çıkmış fakat sevgili kalmaya devam etmişlerdi. Georgina Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla yine çok konuşuldu.

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Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez evleniyor mu? Elbiseli tatilden yüzüklü paylaşım

Georgina'nın İnstagram hesabından parmağındaki devasa yüzüğü göstererek paylaşım yapması ise evlilik söylentilerinin başlamasına neden oldu.

Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez evleniyor mu? Elbiseli tatilden yüzüklü paylaşım

PORTOFINO'DA TATİL
Çift, kuşaklar boyu hafızalarda yer eden "I Found My Love in Portofino" şarkısının da ithaf edildiği. İtalya'nan ünlü tatil bölgesi Portofino'da görüntülendi.

Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez evleniyor mu? Elbiseli tatilden yüzüklü paylaşım

MAVİ TUR KEYFİ
Ronaldo ve Rodriguez, lüks bir yatla tura çıktı. Çiftin çocukları yanlarında görülmezken, bir grup arkadaşları onlara eşlik etti

Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez evleniyor mu? Elbiseli tatilden yüzüklü paylaşım

Gün boyu denize girip güneşlenen grup bir ara da yatın güvertesinde uzun bir yemek yedi.

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