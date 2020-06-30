Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez evleniyor mu? Elbiseli tatilden yüzüklü paylaşım
Dünyaca ünlü 35 yaşındaki futbolcu Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez arkadaşlarıyla yat turuna çıktı. Tatilde olan çiftin yat turundaki en özel anları görüntülenirken, Ronaldo'nun çocuğunun annesi Georgina'nın yüzüklü fotoğrafı evlilik dedikodularını yeniden gün yüzüne çıkardı.
30.06.2020 11:12
- Son Güncelleme: 30.06.2020 11:12
Yıldız futbolcu Ronaldo, haftasonu Juventus'la maça çıktıktan sonra sevgilisi Georgina ile 128 milyon TL'lik yat tatiline çıktı.
Yıllardır birlikte olan Cristiano ve Georgina çiftinin evlilikleriyle ilgili çeşitli söylentiler çıkmış fakat sevgili kalmaya devam etmişlerdi. Georgina Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla yine çok konuşuldu.
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