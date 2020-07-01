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Fenerbahçe istedi 'İlle de Galatasaray' dedi | Galatasaray transfer haberleri

Transfer dönemi resmen başladı. Transfer dönemi başlamadan ortaya atılan transfer iddiaları yakın zamanda resmiyete dökülecek. Bunlardan en çok konuşulanı ise Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş'ın önce Galatasaray ile anlaşıp ardından Fenerbahçe ile el sıkışması olmuştu. Bu transfer döneminde sık sık karşı karşıya gelmesi beklenen Fenerbahçe ve Galatasaray arasında bu kez bir başka oyuncunun krizi patlak verdi. Ancak oyuncunun tercihi Galatasaray oldu. İşte detaylar.

01.07.2020 12:18 - Son Güncelleme: 01.07.2020 12:18
Fenerbahçe istedi 'İlle de Galatasaray' dedi | Galatasaray transfer haberleri

Transfer dönemi resmen başladı... İki dev Fenerbahçe ve Galatasaray arasında rekabet sürüyor. Sarı-lacivertli takımın transfer için girişimde bulunduğu yıldız futbolcu, Galatasaray'ı tercih etti.

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Fenerbahçe istedi 'İlle de Galatasaray' dedi | Galatasaray transfer haberleri

Mert Hakan Yandaş'ı G.Saray'ın elinden kapan F.Bahçe, sarı-kırmızılıların prensip anlaşmasına vardığı Emre Kılınç için de girişimde bulundu.

Fenerbahçe istedi 'İlle de Galatasaray' dedi | Galatasaray transfer haberleri

'VERDİĞİM SÖZDEN DÖNMEYECEĞİM'
Milliyet'in haberine göre; Emre maddi olarak daha cazip teklif almasına rağmen "Galatasaray'a verdiğim sözden dönmeyeceğim'' dedi ve teklife olumsuz cevap verdi.

Fenerbahçe istedi 'İlle de Galatasaray' dedi | Galatasaray transfer haberleri

Sivasspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek 25 yaşındaki yıldız futbolcu, Fenerbahçe dışında Avrupa'dan gelen 3 ciddi teklifi de reddetti.

Fenerbahçe istedi 'İlle de Galatasaray' dedi | Galatasaray transfer haberleri

FIORENTINA, CELTA VE LEGANES DE TALİP ANCAK...
İtalya'dan Fiorentina, İspanya'dan Celta Vigo ve Leganes'in kadrosuna katmak istediği Emre Kılınç, tercihini bir kez daha Galatasaray'dan yana kullandı.

Fenerbahçe istedi 'İlle de Galatasaray' dedi | Galatasaray transfer haberleri

8 GOL VE 6 ASİSTLİK PERFORMANS
Bu sezon 8 gol atıp 6 kez de asistle Sivasspor'un başarısında önemli pay sahibi olan Emre, Fatih Terim'in yeni sezonda en önemli hücum silahı olacak.

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