Fenerbahçe istedi 'İlle de Galatasaray' dedi | Galatasaray transfer haberleri
Transfer dönemi resmen başladı. Transfer dönemi başlamadan ortaya atılan transfer iddiaları yakın zamanda resmiyete dökülecek. Bunlardan en çok konuşulanı ise Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş'ın önce Galatasaray ile anlaşıp ardından Fenerbahçe ile el sıkışması olmuştu. Bu transfer döneminde sık sık karşı karşıya gelmesi beklenen Fenerbahçe ve Galatasaray arasında bu kez bir başka oyuncunun krizi patlak verdi. Ancak oyuncunun tercihi Galatasaray oldu. İşte detaylar.
01.07.2020 12:18
- Son Güncelleme: 01.07.2020 12:18
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