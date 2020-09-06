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Son dakika Galatasaray haberleri | Terim'den o isimlere veto!

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala orta saha arayışlarına devam eden Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda transfer çalışmaları devam ederken, gündeme gelen bazı isimleri tecrübeli hocanın veto ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

06.09.2020 09:13 - Son Güncelleme: 06.09.2020 09:13
Son dakika Galatasaray haberleri | Terim'den o isimlere veto!

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir zaman kala, Galatasaray'da gündem orta saha transferi oldu.

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Son dakika Galatasaray haberleri | Terim'den o isimlere veto!

Sarı-kırmızılı ekip, bu kapsamda listesine bir dönem Fenerbahçe'de forma giymiş isimleri de almıştı ancak teknik direktör Fatih Terim'in olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Terim'den o isimlere veto!

Menajerler orta sahasına takviye arayışında olan Galatasaray'a; Josef de Souza, Mehmet Ekici ve Tolgay Arslan'ı önerdi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Terim'den o isimlere veto!

Hatayspor maçından sonra Fatih Terim, yönetimle orta saha transferini görüştü. Menajerlerin getirdiği bu üç ismin de üzerini çizdi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Terim'den o isimlere veto!

Tecrübeli teknik adamın, "Bonservisleri yok diye takımı Galatasaray forması giyme şansı olmayan isimlerle doldurmak istemiyorum" diyerek rest çektiği kaydedildi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Terim'den o isimlere veto!

Galatasaray'da orta saha transferinde gündeme gelen son isim, İtalyan ekibi Fiorentina'da forma giyen Marco Benassi oldu.

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