Erman Toroğlu'ndan seyircisiz oynanacak Süper Lig maçlarıyla ilgili tarihi çıkış: Şifresiz yayınlansın!
Usta yorumcu Erman Toroğlu, yeni tip koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklanan Süper Lig maçlarıyla ilgili tarihi bir öneride bulundu. Maçların açık kanallardan izleyiciyle buluşmasının rekor bir gelir getireceğini belirten Toroğlu, "Kimse veya birileri üç kuruş para kazanacak diye milyonları öldürmeyelim. Yayıncı kuruluş ne yapıyor? Kulüpleri tehdit ediyor. Bazı paraları ödemedi ve hala indirim istiyor. Ayıptır ve günahtır." ifadesini kullandı.
Mevzu koronavirüs... Gittikçe artıyor. Tabii ki ölümler de. Maçlar yüzde 30 seyircili oynanır dendi. Şimdi ise devre arasına kadar iptal. İşin bu tarafı bana mantıklı geliyor. Peki şimdi öteki tarafı söyleyeyim. Örnek olarak G.Saray-F.Bahçe maçı ligin 3. haftasında olacak. Türkiye nüfusunun 3'te 2'si bu maçı seyredecek.
KESİNLİKLE ENGELLEYEMEZSİNİZ
Nerede seyredecekler? Yayıncı kuruluşun dekoderi varsa ve yayını almışlarsa evde seyredecekler. Bu çok az bir nüfus. Diğerleri de restoran, kafe ve barlara gidecek. Herkes üst üste olacak. Alkol ve sigara da cabası. Gol olduğunda insan yumağı oluşacak. Bunu nasıl engellersiniz? Kesinlikle engelleyemezsiniz. Polis, kolluk gücü ve zabıta engelleyemez. Ordudan yardım isteseniz, maçın havasına kapılıp gol atıldığında yanındakilere sarılan olacaktır. Yani düşünüyor musunuz virüsün yayılma şansını. Eee...