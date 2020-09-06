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Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Hepsinin bileti kesildi

Yeni sezon öncesi gelen futbolcularla transfer döneminin yıldız takımı olan Fenerbahçe'de, şimdi de gidecek oyuncularla ilgili bir hareketlilik yaşanıyor. Erol Bulut'un hazırladığı rapor sonrası 7 isimle yollarını ayırma hazırlığı yapan sarı-lacivertli takım çalışmaları hızlandırdı. İşte detaylar...

06.09.2020 13:40 - Son Güncelleme: 06.09.2020 13:41
Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Hepsinin bileti kesildi

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, hesaplarını yeni sezonda mutlak şampiyonluk üzerine yapıyor.

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Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Hepsinin bileti kesildi

Birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, finalde Sivasspor ile karşılaştığı The Land Of Legends turnuvasında da kupaya uzanarak sezon öncesi büyük bir moral depolarken, kadroya yapılan takviyeleri de yakından görme fırsatı bulundu.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Hepsinin bileti kesildi

Takvim'in haberine göre; 4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonunun tartışmasız şampiyonu olan Fenerbahçe'de şimdi de kadroyu azaltma operasyonu başladı.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Hepsinin bileti kesildi

CİDDİ TASARRUF SAĞLANACAK
Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçeli kurmaylar, kadroda daralmaya giderek ciddi tasarruf sağlamayı hedefliyor. Aynı zamanda harcama limiti konusunda da bir nebze rahatlama bekleniyor.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Hepsinin bileti kesildi

İlk olarak Mevlüt Erdinç ile Tolgay Arslan'ın sözleşmeleri feshedildi. Ancak Sarı-Lacivertli kulüpte vedalar bu iki isimle sınırlı kalmayacak.

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