Galatasaray'da Belhanda isyanı! Sözleşmesi sezon sonu bitiyordu...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de üst üste kazandığı 8 maçla liderlik koltuğunda oturmayı sürdüren Galatasaray, BB Erzurumspor'u sahasında geçerken oyuna sonradan giren Belhanda'nın performansı eleştiri oklarının hedefi oldu. Taraftarlar sosyal medyadan Belhanda'ya isyan ederken, yönetimden sözleşmesinin uzatılmaması konusunda talepte bulundu. İşte detaylar...
01.03.2021 11:39
- Son Güncelleme: 01.03.2021 11:39
Galatasaraylı taraftarlar, Erzurumspor galibiyetiyle büyük bir coşku yaşadı.
Özellikle iki gol atan Mohamed için sosyal medyada binlerce olumlu mesaj atılırken Belhanda ise isteksiz ve etkisiz futbolu ile bir o kadar şimşekleri çeken taraftaydı.
Faslı futbolcu, 72. dakikada oyuna dahil olurken 18 dakikada 5 top kaybı yaptı ve bu kayıpların ikisi net pozisyona dönüştü.
Bu durum taraftarları çileden çıkartırken, sarı-kırmızılılar Belhanda ile kesinlikle sözleşme yenilenmemesini talep etti.
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* Younes Belhanda'ya verilen parayı zemine yatırsak daha faydalı olurdu.