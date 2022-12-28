Michy Batshuayi ülkesinde manşetleri süsledi! Belçika basını: ’Fenerbahçe’nin uğur tılsımı’

JESUS'UN KOZLARINDAN BİRİ OLDU

Öncelikle Fenerbahçe'de ilk 11'de düzenli oynamak isteyen Batshuayi, Sarı-Lacivertli takımda sezonu şampiyon tamamlamayı da hedefliyor. Ayrıca 29 yaşındaki golcü Belçika Milli Takımı'nda da birinci santrfor olmayı amaçlıyordu. Dünya Kupası'nda Belçika ile boy gösteren futbolcu, Jorge Jesus'un saha içindeki en önemli kozlarından biri oldu.