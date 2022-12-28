Michy Batshuayi ülkesinde manşetleri süsledi! Belçika basını: 'Fenerbahçe'nin uğur tılsımı'
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u 4-0 mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-Lacivertliler'de forma giyen Michy Batshuayi bu maçta da ağları havalandırdı. Belçikalı golcünün Fenerbahçe'deki performansı ülkesinde de gündem olmaya devam ediyor.
Michy Batshuayi, Fenerbahçe forması ile 14 karşılaşmada 10 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. Hatayspor maçını boş geçmeyen golcü oyuncu hedefine doğru adım adım ilerliyor. Bilindiği üzere Batshuayi yakın zamanda önüne 3 hedef koymuştu.
JESUS'UN KOZLARINDAN BİRİ OLDU
Öncelikle Fenerbahçe'de ilk 11'de düzenli oynamak isteyen Batshuayi, Sarı-Lacivertli takımda sezonu şampiyon tamamlamayı da hedefliyor. Ayrıca 29 yaşındaki golcü Belçika Milli Takımı'nda da birinci santrfor olmayı amaçlıyordu. Dünya Kupası'nda Belçika ile boy gösteren futbolcu, Jorge Jesus'un saha içindeki en önemli kozlarından biri oldu.
'ZAFERE YARDIMCI OLDU'
Belçika basını Michy Batshuayi'nin form durumunu yakından takip ederken futbolcu ile ilgili başlıklar da dikkati çekti. Flaman gazetelerinden Nieuwsblad, Fenerbahçe'nin 4 golle kazandığı Hatay maçı için, "Fenerbahçe üst üste iki yenilgiden sonra galibiyeti tattı. Michy Batshuayi'nin golü takımının zafer kazanmasına yardımcı oldu" ifadesini kullandı.
'FENERBAHÇE'NİN UĞUR TILSIMI'
Öte yandan televizyon ve radyoları da bünyesinde barındıran RTBF ise "Fenerbahçe, uğur tılsımı Michy Batshuayi sayesinde yine güldü" başlığıyla Sarı-Lacivertliler'in galibiyetini okuyucularına duyurdu. Haberin detayınca ise "Türkiye'de sezona mükemmel bir başlangıç yapan Fenerbahçe, üst üste ikinci almıştı. Fenerbahçe'de 'Batsman' sahneye çıktı ve İstanbul ekibi 3 puanı aldı" denildi.
'GOL HASADINA DEVAM ETTİ'
Ayrıca yine Belçika'da yer alan çeşitli spor siteleri de Michy Batshuayi'nin performansı ile ilgili olarak, "Fenerbahçe, rakibi Hatayspor karşısında rahat bir galibiyet alırken, Michy Batshuayi gol hasadına devam etti" yorumu öne çıktı.