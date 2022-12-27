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Haberler Spor Galatasaray’a İspanya’dan sürpriz transfer önerisi! Patrick van Aanholt yerine Toni Lato

Galatasaray’a İspanya’dan sürpriz transfer önerisi! Patrick van Aanholt yerine Toni Lato

Spor Toto Süper Lig'de 662 gün aradan sonra liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da forma giyen Patrick van Aanholt transferde çeşitli takımlarla anılmıştı. Sol bek mevkisinde Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'in sakatlığı Hollandalı oyuncuya gün doğmasını sağlasa da Cimbom bu pozisyon için arayışlarına devam ediyor. Ocak ayı öncesinde Galatasaray'a aracılar vasıtasıyla önerilen son isim ise; La Liga ekibi Valencia'da forma giyen sol bek oyuncusu Toni Lato oldu.

Emrah Karalinç
takvim.com.tr
27.12.2022 15:35 - Son Güncelleme: 27.12.2022 15:35
Galatasaray’a İspanya’dan sürpriz transfer önerisi! Patrick van Aanholt yerine Toni Lato

Transfer döneminde daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de anılan 25 yaşındaki futbolcunun menajeriyle önümüzdeki günlerde temasa geçileceği öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuya İspanya dışında Yunanistan'dan da talipliler olduğu ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’a İspanya’dan sürpriz transfer önerisi! Patrick van Aanholt yerine Toni Lato

OLYMPIAKOS, CİMBOM'A RAKİP OLDU
Lato'ya Yunanistan'ın önde gelen takımlarından biri olan Olympiakos da kadrosuna katmak istiyor. Olympiakos Teknik Direktörü Michel Gonzalez, La Liga'dan tanıdığı futbolcunun alınması yönünde bir rapor verdi.

Galatasaray’a İspanya’dan sürpriz transfer önerisi! Patrick van Aanholt yerine Toni Lato

VALENCIA'DAN KESİN AYRILIYOR MU?
Teknik direktörlüğünü İtalyan çalıştırıcı Gennaro Gattuso'nun yaptığı ve milli stoperimiz Cenk Özkcar'ın da formasını giydiği Valencia, henüz İspanyol sol beke sözleşme uzatma konusunda resmi bir teklif yapmadı.

Galatasaray’a İspanya’dan sürpriz transfer önerisi! Patrick van Aanholt yerine Toni Lato

Teknik direktör Gattuso da oyuncu ile kontrat uzatmalarının zor olduğunu daha önce dile getirmişti.

Galatasaray’a İspanya’dan sürpriz transfer önerisi! Patrick van Aanholt yerine Toni Lato

LATO'NUN GÜNCEL DEĞERİ
Galatasaray'a aracılar vasıtasıyla önerilen Lato'nun güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro civarında. Lato'ya 2018 yılında 8 milyon euro değer biçiliyordu. Futbolcu bu sezon 9 maçta 270 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti. Lato daha önce Osasuna ve PSV Eindhoven formaları da giydi.

Galatasaray’a İspanya’dan sürpriz transfer önerisi! Patrick van Aanholt yerine Toni Lato
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