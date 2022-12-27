Galatasaray’a İspanya’dan sürpriz transfer önerisi! Patrick van Aanholt yerine Toni Lato

Transfer döneminde daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de anılan 25 yaşındaki futbolcunun menajeriyle önümüzdeki günlerde temasa geçileceği öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuya İspanya dışında Yunanistan'dan da talipliler olduğu ortaya çıktı.