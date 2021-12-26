Son dakika Galatasaray haberleri... Tarihin en kötü performansı! Galatasaray taraftarı 2010-2011 sezonunu hatırladı
Galatasaray ilk yarının son maçında Antalyaspor'u yenerek 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Sarı-Kırmızılılar aldığı 3 puanla büyük moral bulsa da, bu galibiyet tarihin en kötü performansının önünü geçemedi. Devreyi sadece 7 kez kazanarak tamamlayabilen Galatasaray, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan bu yana 19. haftalar itibariyle en az galibiyet sayısına ulaştı.
26.12.2021 13:30
- Son Güncelleme: 26.12.2021 13:30
Cimbom'un bundan önceki en kötü performansı, tüm Galatasaraylılar'ın unutmak istediği 2010-2011 sezonundaydı.
Galatasaray 2019-2020, 2015-2016, 2006-2007 ve 2003-2004 sezonlarında ise 19. haftada 9 galibiyet elde etmişti.