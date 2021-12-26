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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Tarihin en kötü performansı! Galatasaray taraftarı 2010-2011 sezonunu hatırladı

Son dakika Galatasaray haberleri... Tarihin en kötü performansı! Galatasaray taraftarı 2010-2011 sezonunu hatırladı

Galatasaray ilk yarının son maçında Antalyaspor'u yenerek 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Sarı-Kırmızılılar aldığı 3 puanla büyük moral bulsa da, bu galibiyet tarihin en kötü performansının önünü geçemedi. Devreyi sadece 7 kez kazanarak tamamlayabilen Galatasaray, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan bu yana 19. haftalar itibariyle en az galibiyet sayısına ulaştı.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
26.12.2021 13:30 - Son Güncelleme: 26.12.2021 13:30
Son dakika Galatasaray haberleri... Tarihin en kötü performansı! Galatasaray taraftarı 2010-2011 sezonunu hatırladı

Cimbom'un bundan önceki en kötü performansı, tüm Galatasaraylılar'ın unutmak istediği 2010-2011 sezonundaydı.

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Son dakika Galatasaray haberleri... Tarihin en kötü performansı! Galatasaray taraftarı 2010-2011 sezonunu hatırladı

Sarı-Kırmızılılar 19 maç sonunda 8 galibiyete ulaşmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Tarihin en kötü performansı! Galatasaray taraftarı 2010-2011 sezonunu hatırladı

Galatasaray 2019-2020, 2015-2016, 2006-2007 ve 2003-2004 sezonlarında ise 19. haftada 9 galibiyet elde etmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri... Tarihin en kötü performansı! Galatasaray taraftarı 2010-2011 sezonunu hatırladı

19 maçta 6 mağlubiyet yaşayan Fatih Terim'in ekibi ayrıca 1987-1988'den bu yana en çok yenildiği 2. sezonu yaşıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri... Tarihin en kötü performansı! Galatasaray taraftarı 2010-2011 sezonunu hatırladı

Cimbom 2010-2011'de 19. haftayı 9 yenilgi mağlubiyetle geçmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri... Tarihin en kötü performansı! Galatasaray taraftarı 2010-2011 sezonunu hatırladı

Sadece 1 averajı olan Galatasaray bu alanda da 2010-2011 sonrası en kötü performansına imza attı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Tarihin en kötü performansı! Galatasaray taraftarı 2010-2011 sezonunu hatırladı
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