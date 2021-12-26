Son dakika Galatasaray haberleri... Giresunspor Başkanı Takvim’e konuştu! Okan Kocuk Galatasaray’a dönecek mi?

Okan Kocuk ile ilgili takvim.com.tr'ye özel açıklamalar yapan Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ise Sarı-Kırmızılı kulüpten 26 yaşındaki file bekçisi ile ilgili henüz kendilerine ulaşan bir talep olmadığını ifade etti.