Son dakika Galatasaray haberleri... Giresunspor Başkanı Takvim'e konuştu! Okan Kocuk Galatasaray'a dönecek mi?
Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı sonrası Sarı-Kırmızılı yönetimin, sezon başında Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'u devre arasında geri çağırmaya hazırlandığı iddia edilmişti. Karadeniz ekibinin başkanı Hakan Karaahmet, konuyla ilgili son durumu takvim.com.tr'ye anlattı.
Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı sonrası Sarı-Kırmızılı yönetimin, sezon başında Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'u devre arasında geri çağırmaya hazırlandığı iddia edilmişti. Karadeniz ekibinin başkanı Hakan Karaahmet, konuyla ilgili son durumu takvim.com.tr'ye anlattı.
Fernando Muslera'nın yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle kalede ciddi bir sorun yaşayan Galatasaray'da kiralık olarak Giresunspor'da forma giyen Okan Kocuk'un geri çağrılması gündeme gelmişti.
Okan Kocuk ile ilgili takvim.com.tr'ye özel açıklamalar yapan Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ise Sarı-Kırmızılı kulüpten 26 yaşındaki file bekçisi ile ilgili henüz kendilerine ulaşan bir talep olmadığını ifade etti.
Giresunspor Başkanı Karaahmet, kiralık sözleşmesinde "Devre arasında geri çağrılabilir" maddesi bulunmamasına rağmen Galatasaray'ın talep etmesi durumunda Sarı-Kırmızılı kulübe kolaylık sağlayabileceklerini de daha önce ifade etmişti.
Giresunspor forması altında iyi bir çıkış yakalayan Okan Kocuk, Yeşil-Beyazlı forma altında bu sezon Süper Lig'de çıktığı 16 maçta kalesinde 16 gol gördü. Okan, ligde 6 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı.