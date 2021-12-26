Vav TV İzle
Haberler Spor Performansı düşen Halil Dervişoğlu'na moral motivasyon desteği

Performansı düşen Halil Dervişoğlu'na moral motivasyon desteği

Galatasaray'ın genç golcüsü Halil Dervişoğlu, son haftalarda performansıyla taraftarların da tepkisini çekmeye başladı. 22 yaşındaki golcü son haftalarda skora yeteri kadar katkı yapamıyor.

takvim.com.tr
Onur Koçhan
26.12.2021 12:27 - Son Güncelleme: 26.12.2021 12:27
Performansı düşen Halil Dervişoğlu’na moral motivasyon desteği

Moral motivasyonu ve formu düşüşte olan yıldız oyuncu için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim harekete geçti. Tecrübeli hocanın Antalyaspor maçında 73 dakika sahada kalan golcü oyuncu ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve kendisine moral verdiği öğrenildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Performansı düşen Halil Dervişoğlu’na moral motivasyon desteği

Halil Dervişoğlu bu sezon Cimbom'da 18 maça çıkarken 2 gol kaydetti ve 1 asist üretti.

Performansı düşen Halil Dervişoğlu’na moral motivasyon desteği

Süper Lig'de 26 Eylül'de Göztepe'ye gol atan Halil, son golünü ise 4 Aralık'ta Altay'a karşı attı.

Performansı düşen Halil Dervişoğlu’na moral motivasyon desteği

Dervişoğlu bu sezon Süper Lig'de oynadığı 15 maçın tamamında 90 dakika sahada kalamadı.

Performansı düşen Halil Dervişoğlu’na moral motivasyon desteği

Genç oyuncu geçen sezon Süper Lig'de 12 maçta 3 gol atarken 2 de asiste imza atmıştı.

SON DAKİKA