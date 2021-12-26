Performansı düşen Halil Dervişoğlu’na moral motivasyon desteği

Moral motivasyonu ve formu düşüşte olan yıldız oyuncu için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim harekete geçti. Tecrübeli hocanın Antalyaspor maçında 73 dakika sahada kalan golcü oyuncu ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve kendisine moral verdiği öğrenildi.