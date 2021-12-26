Performansı düşen Halil Dervişoğlu'na moral motivasyon desteği
Galatasaray'ın genç golcüsü Halil Dervişoğlu, son haftalarda performansıyla taraftarların da tepkisini çekmeye başladı. 22 yaşındaki golcü son haftalarda skora yeteri kadar katkı yapamıyor.
26.12.2021 12:27
- Son Güncelleme: 26.12.2021 12:27
Moral motivasyonu ve formu düşüşte olan yıldız oyuncu için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim harekete geçti. Tecrübeli hocanın Antalyaspor maçında 73 dakika sahada kalan golcü oyuncu ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve kendisine moral verdiği öğrenildi.