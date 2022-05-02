Son dakika Galatasaray haberleri... Semih Kaya performansıyla taraftarı çıldırttı!

Galatasaray sahasında Sivasspor'a 3-2 yenilirken tribünler bir kez daha isyan bayrağını açtı. Sarı-Kırmızılılar oynadığı futbolla büyük eleştiri alırken, tribünlerin en çok tepki gösterdiği isimlerden birisi Semih Kaya oldu.