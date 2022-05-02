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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Semih Kaya performansıyla taraftarı çıldırttı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Semih Kaya performansıyla taraftarı çıldırttı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bir dönem küme düşme riski yaşayan Galatasaray, dün Sivasspor ile karşılaştı. Marcao'nun yokluğunda savunmanın ortasında görev yapan Semih Kaya yine çok kötü bir maç çıkardı. Yatabare'nin attığı golde büyük bir zamanlama hatası yapan tecrübeli futbolcu karşılaşma boyunca çok yetersiz kaldı. Taraftarlar karşılaşma sonrası sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlarda Semih Kaya'ya ağır eleştiriler yöneltti.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
02.05.2022 13:56 - Son Güncelleme: 02.05.2022 13:56
Son dakika Galatasaray haberleri... Semih Kaya performansıyla taraftarı çıldırttı!

Galatasaray sahasında Sivasspor'a 3-2 yenilirken tribünler bir kez daha isyan bayrağını açtı. Sarı-Kırmızılılar oynadığı futbolla büyük eleştiri alırken, tribünlerin en çok tepki gösterdiği isimlerden birisi Semih Kaya oldu.

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Son dakika Galatasaray haberleri... Semih Kaya performansıyla taraftarı çıldırttı!

Devre arasında Yeni Malatyaspor'dan ayrılarak boşa çıkan tecrübeli stoperin Galatasaray'a geri dönüşü büyük bir şaşkınlıkla karşılanmıştı. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Semih Kaya'nın Sarı-Kırmızılılar'a maliyeti 4 milyon lira oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri... Semih Kaya performansıyla taraftarı çıldırttı!

Sezonun ikinci yarısında sadece 2 maça çıkabilen 31 yaşındaki futbolcu performansıyla adeta saç baş yoldurdu. 30. haftadaki Gaziantep deplasmanında sağ bek oynayan Semih Kaya alınan 3-1'lik yenilginin en büyük sorumlularından biri oldu.

Son dakika Galatasaray haberleri... Semih Kaya performansıyla taraftarı çıldırttı!

Dün de Marcao'nun yokluğunda savunmanın ortasında görev yapan Semih Kaya yine çok kötü bir maç çıkardı. Yatabare'nin attığı golde büyük bir zamanlama hatası yapan tecrübeli futbolcu karşılaşma boyunca çok yetersiz kaldı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Semih Kaya performansıyla taraftarı çıldırttı!

Taraftarlar karşılaşma sonrası sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlarda Semih Kaya'ya ağır eleştiriler yöneltti.

Son dakika Galatasaray haberleri... Semih Kaya performansıyla taraftarı çıldırttı!
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